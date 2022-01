Zorgen over extreemrechts truckerskonvooi dat naar Canadese hoofdstad trekt

Geen video? Klik hier.

In Canada rijst de bezorgdheid over een protest van een groep truckers dat gebruikt gaat worden door extreemrechtse agitatoren die een Canadese versie van ‘6 januari’ willen. Op die dag vorig jaar deden extreemrechtse Amerikaanse groeperingen, aangemoedigd door de weggestemde Donald Trump, een aanval op de democratie door het Capitool te bestormen.

Het truckerskonvooi begon als een actie van enkelen tegen de vaccinatiemaatregelen. Inmiddels is de sliert wagens die door het land trekt aangezwollen tot zo’n 1200 trucks die koers zetten richting de hoofdstad Ottawa. Het betreft meer een protest van anti-vaxxers dan van truckers. Volgens de vakorganisaties is 90 procent van de vrachtwagenchauffeurs in het land gevaccineerd. Zij hoeven daardoor ook niet in quarantaine als ze grens oversteken. Voor ongevaccineerde bestuurders geldt die maatregel wel.

Ondertussen trachten, net zoals in andere landen, extreemrechtse activisten zich meester te maken van het protest. Ze dreigen onder meer met wapengeweld. En net als bij protesten elders worden ze getolereerd door de rest van de anti-vaxxers.

Inmiddels heeft ook premier Trudeau zich in bedekte termen uitgelaten over het konvooi. Volgens hem gaat het om een zeer kleine minderheid. De politie van Ottawa bereidt zich voor op de komst van de truckers die zaterdag in het regeringscentrum willen arriveren.

