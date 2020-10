Zorgstelsel kraakt onder tweede golf, max aantal bedden is bereikt

Het zorgstelsel in Nederland staat ernstig onder druk als gevolg van de forse toename van coronapatiënten. Dat blijkt uit de briefing van Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg aan de Tweede Kamer. De grens van het aantal beschikbare ziekenhuisbedden is nagenoeg bereikt.

Deze zomer zijn er ongeveer 900 bedden bijgekomen in de ziekenhuizen, vertelde Kuipers. Met de daarbij horende duizend extra medewerkers. Maar, zo waarschuwde hij: “Er is een einde aan de rekbaarheid van de ziekenhuiszorg. 900 bedden erbij die je 24 uur per dag moet bemannen, dat is majeur. Dat kan ook niet verder, niet in deze periode.”

Kuipers constateert nog een ander gevolg van het capaciteitsprobleem in de zorg. Namelijk dat door de voortdurende roep om aanvullende maatregelen in de zorg, er bij mensen een beeld ontstaat dat het de zorginstellingen zijn die onvoldoende voorbereid waren op de pandemie. Dat zorgt voor een toenemende grimmige houding richting zorgmedewerkers. Kuipers wijst erop dat in Duitsland, waar bij lange na geen beddentekort dreigt, de capaciteit nog vergelijkbaar is met die in Nederland in de jaren 70. Als gevolg van de marktwerking is de zorg in Nederland de laatste decennia uitgekleed. Kuipers: ‘Dan moet je het doen met 1000 in plaats van 5000 IC-bedden.’

De voorzitter van het Netwerk Acute Zorg waarschuwde ook dat de reguliere zorg de komende tijd nog verder afgeschaald moet worden dan nu al gebeurt, in het meest positieve geval met 40 procent. Hij wijst erop dat in het Erasmus MC, waar hij zelf werkzaam is, dagelijks tussen de 30 en 50 positief geteste medewerkers zijn. Daarnaast zijn de uitgestelde onderzoeken uit de periode van de eerste golf, nog altijd niet allemaal zijn ingehaald. Ondertussen loopt het aantal covidpatiënten in de ziekenhuizen op en moeten er keuzes gemaakt worden. Kuipers verwacht dat als de huidige trend doorzet, er eind november 5700 mensen in het ziekenhuis liggen als gevolg van het coronavirus. Op het dieptepunt van de eerste golf waren dat er 4500.

Bron: NOS