Zuid-Korea traceert besmette personen via gezichtsherkenning en beveiligingscamera’s

Bucheon, een stad met 850.000 inwoners in Zuid-Korea, gaat gezichtsherkenning, AI en meer dan 10.000 beveiligingscamera’s inzetten om de gangen na te gaan van met corona besmette personen. De stad hoopt zo het team van overbelastte contact-tracers meer ademruimte te geven.

Met behulp van AI-software worden de beelden van beveiligingscamera’s gescand om te zien met wie een besmet persoon allemaal in contact is geweest. Het systeem kan in 5 tot 10 minuten zo’n tien contacten opsporen. Menselijke contact-tracers hebben over het algemeen een half uur tot een uur nodig om te achterhalen met wie een besmet persoon allemaal in contact is geweest. Probleem daarbij is bovendien dat het onderzoek gebeurt aan de hand van vragen over gedrag en dat niet iedereen daar eerlijk en open over is. Bij automatische herkenning speelt dat probleem niet, schrijft Al Jazeera. De camera’s checken niet alleen de contacten maar ook of er een mondmasker werd gedragen.

Zuid-Korea maakt al gebruik van een geavanceerd systeem dat credit card-gegevens, mobiele telefoon lokalisatie en camerabeelden combineert om verdachte corona-dragers op te sporen. Dat vereist echter nog een hoop handwerk van rechercheurs. “Het kost uren om beelden van beveiligingscamera’s te bekijken’, zegt de burgemeester van Bucheon. Bij het nieuwe project gebeurt dat vrijwel onmiddellijk.

Onder de bevolling is er veel steun voor de methode maar privacy-experts en politici zijn zeer sceptisch. Een van hen vergelijkt het systeem net Big Brother uit de roman 1984 van George Orwell. “Het is absoluut verkeerd om mensen zo te volgen,” aldus een woordvoerder van de conservatieve People Power Party.

Volgens de gemeente hoeft er geen vrees voor privacy te bestaan omdat het systeem de gezichten van verdachten automatisch onherkenbaar maakt. Patiënten moeten ook toestemming geven voor het gebruik ervan.

cc-foto: Ars Electronica