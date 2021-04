Zus van man die overleed na inenting: neem die prik

De 59-jarige Britse advocaat Neil Astles overleed nadat hij was ingeënt met het AstraZeneca-vaccin. Zijn zus Alison Astles, die apotheker is, hoopt dat mensen daardoor niet het vertrouwen in de vaccinaties verliezen, schrijft The Guardian.

Neil overleed door trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Dokters in het ziekenhuis zijn er vrijwel zeker van dat de problemen het gevolg waren van het vaccin, aldus zijn zus. “Mijn broer heeft gewoon buitengewoon veel pech gehad.”

Alison wijst erop dat de kans om te overlijden door een inenting klein is. Eind maart, na meer dan 20 miljoen prikken in het Verenigd Koninkrijk, waren er 79 meldingen van bloedstolling. Negentien mensen overleden.

“Geen enkel middel is 100 procent veilig”, stelt Alison. “Alles komt met voordelen en risico’s. Maar ondanks wat er in onze familie is gebeurd, geloven we dat iedereen zijn eerste en tweede dosis van AstraZeneca-vaccin zou moeten nemen.”

De Volkskrant meldt dat de Gezondheidsraad Hugo de Jonge zal adviseren om 60-minners voorlopig niet met AstraZeneca in te enten. Het Europees Medicijnagentschap (EMA) heeft becijferd dat 1 op de 100.000 mensen die met AstraZeneca wordt ingeënt, trombose kan krijgen. Als patiënten vervolgens met bloedverdunners worden behandeld, loopt dat doorgaans goed af.