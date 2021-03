Zussen Spaanse koning ontvluchten wachtrij en halen vaccin in Abu Dhabi

De zussen van de Spaanse koning Felipe zijn vorige maand in Abu Dhabi gevaccineerd tegen het coronavirus, terwijl zij daar in Spanje zelf nog niet voor in aanmerking komen. Dat melden Spaanse media. Het bericht doet veel stof opwaaien in het land dat afgelopen jaar met een van de zwaarste coronagolven van Europa te kampen had en waar de vaccinatie nu maar mondjesmaat op gang komt.

De prinsessen Elena de Borbon en Christina, respectievelijk 57 en 55 jaar oud, waren in Abu Dhabi om hun vader Juan Carlos te bezoeken. De oud-vorst verblijft in het emiraat sinds hij Spanje in het geniep verliet na aanhoudende beschuldigingen van corruptie. Zijn dochters kregen tijdens hun visite een inenting met het Chinese Sinopharm-vaccin.

Volgens een eigen verklaring van de zussen was het vaccin noodzakelijk voor ‘een gezondheidspaspoort’ dat hen in staat stelt vaker bij hun vader op bezoek te gaan. Wat ze er niet bij vermelden is hoe ze überhaupt het vaccin konden krijgen, aangezien de Verenigde Arabische Emiraten formeel alleen hun eigen inwoners vaccineren. De Spaanse minister van Werkgelegenheid Yolanda Día spreekt ondertussen schande van de gebeurtenis. Zij wijst erop dat in Spanje zelf veel kwetsbare mensen nog altijd wachten op hun vaccinatie.

Het plan van de Spaanse overheid is om deze zomer 70 procent van de bevolking gevaccineerd te hebben. De teller staat op dit moment pas om 2,7 procent. De nu beschikbare doses zijn uitsluitend bestemd voor 80-plussers of mensen met een essentieel beroep, de prinsessen vallen in geen van beide categorieën. Begin dit jaar lekte ook al uit dat tientallen politici en hoge militairen hadden voorgedrongen in de vaccinatierij. Dat leidde uiteindelijk tot een reeks ontslagen. Over de vroegtijdige vaccinatie van zijn eigen zussen liet een woordvoerder namens koning Felipe weten dat hij niet voor hun daden verantwoordelijk is. Zelf wacht hij gewoon zijn beurt af.

