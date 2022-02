Zuster van Omikron begint snelle opmars in Nederland

In Denemarken is de nog besmettelijkere Omikron-subvariant BA.2 al dominant, en het lijkt niet lang meer te gaan duren voordat dat ook in Nederland het geval is. Cijfers uit Amsterdam, waar ook het oorspronkelijke Omikron-virus zijn Nederlandse opmars begon, laten zien dat op 31 januari al 21 procent van alle besmettingen door BA.2 werden veroorzaakt. Een week eerder was dat nog 3 à 4 procent.

A total of 76/96(79%) randomly selected SARS-CoV-2 positive samples, collected 31st Jan 2022 at @GGDAmsterdam testing facilities, were positive for a BA.1-like variant and 20/96(21%) for a BA.2-like. Thanks to @amsterdamumc & @inBiome. We will continue to monitor BA.2 closely… pic.twitter.com/er5DXyD6jY — ARGOSconsortium (@ARGOSamsterdam) February 2, 2022

Dat de nieuwe variant zo razendsnel om zich heen grijpt, heeft veel wetenschappers verrast, schrijft het wetenschappelijk tijdschrift Science. “Ik dacht: we horen nooit meer wat van BA.2”, vertelt epidemioloog Mark Zeller over het moment in december dat BA.2 voor het eerst werd vastgesteld. Nu verwacht hij dat de ‘zuster van Omikron’ in alle landen de dominante variant zal worden.

BA.2 verschilt op veertig plaatsen van het oorspronkelijke Omikron-virus (BA.1). Zoveel verschillen zouden eigenlijk een aparte Griekse letter voor de nieuwe variant rechtvaardigen. Evolutionair is het verschil tussen BA.1 en BA.2 net zo groot als bijvoorbeeld Alfa, Beta en Delta.

Door de genetische verschillen bestaat er een redelijke kans dat een besmetting met BA.1 niet volledig beschermt tegen een nieuwe infectie met BA.2, stelt Zeller. Het goede nieuws: net als het oorspronkelijke Omikron is BA.2 gemiddeld minder ziekmakend dan eerdere varianten van het coronavirus.