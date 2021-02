Geen video? Klik hier.

Een 26-jarige Afghaanse vluchtelinge werd zondag zo wanhopig van het feit dat ze ondanks toekenning van een vluchtelingenstatus niet naar Duitsland mocht afreizen dat ze zichzelf in brand stak. De vrouw, die acht maanden zwanger is, kon door andere kampbewoners op tijd gered worden. Ondanks het feit dat ze met brandwonden in het ziekenhuis ligt en volgens haar advocaat amper kan praten, is ze zo’n 2,5 uur verhoord door justitie. Na afloop van het verhoor is ze aangeklaagd wegens brandstichting en vernieling van publiek eigendom. Ze mag Griekenland niet meer verlaten in afwachting van een proces.

Eerder heeft de Griekse justitie een vluchteling aangeklaagd omdat op de vluchtroute over zee zijn 6-jarig zoontje verdronk. De Afghaanse man kreeg inmiddels officieel asiel maar kan nog tot 25 jaar cel veroordeeld worden wegens dood door schuld. In Afghanistan wordt door NAVO-landen al twintig jaar oorlog gevoerd tegen de Taliban omdat die groepering onderdak bood aan Osama bin Laden.

De autoriteiten lijken met de justitiële acties vluchtelingen nog verder te willen afschrikken en isoleren. Aanvankelijk richtte justitie zich op het bestrijden van mensensmokkelaars. Omdat daarbij kennelijk te weinig effect werd geboekt, is overgegaan tot het vervolgen van vrijwilligers die vluchtelingen van de verdrinkingsdood proberen te redden. En nu worden dus de vluchtelingen zelf vervolgd.

“De wet moet gehandhaafd worden,” verklaart een woordvoerder van de politie in NRC. De uitspraak is ook opmerkelijk omdat Griekenland en de Europese Unie als het om wetten en afspraken over vluchtelingen gaat die juist niet na blijken te komen.

Vorig jaar werd brand gesticht in het beruchte, overvolle opvangkamp Moria dat daardoor volledig vernietigd werd. De 13.000 bewoners zijn overgebracht naar een in allerijl uit de grond gestampt ander kamp, zes Afghanen zijn aangeklaagd.

De zwangere vrouw, die voor volgende week is uitgerekend, mocht niet met een vliegtuig naar Duitsland omdat artsen dat gezien haar gezondheid te gevaarlijk vonden. De moeder, die sinds 2019 in het kamp verblijft, raakte daardoor zo in paniek dat ze zichzelf van het leven trachtte te beroven. Ze stuurde haar drie kinderen de tent uit en stak die in brand. Snel handelen van anderen zorgde ervoor dat het vuur gedoofd werd en redde haar het leven. Ze heeft brandwonden aan hoofd, handen en voeten. Volgens haar advocaat heeft ze enorm spijt van haar wanhoopsdaad, schrijft The Guardian. De Griekse autoriteiten erkennen overigens dat de vrouw door radeloosheid werd gedreven.

