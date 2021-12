Zwangere vrouw vertrouwde vaccin niet: kreeg corona, keizersnee en hartaanval

De zwangere Nederlands-Bulgaarse Aysel wilde zich niet laten vaccineren omdat ze het vaccin niet vertrouwde. “Vooral voor je kind. Ik dacht: ‘Ik word toch niet ziek.’” Die beslissing heeft zowel zij als haar baby moeten bekopen. Bij Rijnmond doet de 31-jarige vrouw nu moedig haar verhaal om anderen te waarschuwen voor de gevaren van het virus en het weigeren van vaccinatie.

Het virus kreeg de ongevaccineerde vrouw te pakken in de zevende maand van haar zwangerschap. Ze werd zo ziek dat ze naar het ziekenhuis moest worden overgebracht. Om het leven van haar ongeboren kind te redden moest de baby twee maanden te vroeg via een keizersnee gehaald worden. Aysel werd meteen na de geboorte in slaap gebracht. Haar baby kreeg ze maar even te zien. Na vier dagen werd ze wakker en kreeg vervolgens een hartaanval. Dat ze die overleefde heeft ze waarschijnlijk te danken aan het feit dat ze al in het ziekenhuis lag.

Het is, benadrukt gynaecoloog Bangma, écht heel belangrijk om goed over vaccineren na te denken. “Het vaccin is écht veilig. Het risico op corona is groot en het is gevaarlijk, zeker als je zwanger bent”, zegt ze. Bovendien: “Er zijn nu honderdduizenden vrouwen gevaccineerd in de zwangerschap en we hebben nul aanwijzingen dat het schadelijk is. Wat we wél weten: corona brengt veel risico’s met zich mee bij zwangere vrouwen.”

Aysel, die moeder is van nog twee dochters, heeft veel spijt van haar weigering zich te vaccineren en de gevaren die als gevolg daarvan ontstonden. “Mijn kind, Rosen Aleksiev, is te vroeg geboren. En ik was twee weken weg van mijn gezin.”

Het Ikazia-ziekenhuis organiseert op 16 december het webinar ‘zwangerschap en coronavaccinatie’, waarbij ze alle vragen van twijfelaars over het vaccin zullen beantwoorden, meldt Rijnmond.

cc-foto: Wikimedia