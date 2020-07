Zwarte Piet kost Nederlands architectenbureau Amerikaanse opdracht

Het vooraanstaande Rotterdamse architectenbureau West 8 van landschapsarchitect Adriaan Geuze heeft een opdracht van de Amerikaanse stad Baltimore teruggegeven vanwege Zwarte Piet. Het stadsbestuur kreeg anoniem een foto toegestuurd van een Sinterklaasviering bij West 8 waarop ook drie Zwarte Pieten te zien zijn. Het zijn kinderen van een medewerker die zelf voor Sinterklaas speelt en al jaren niet meer aan het bureau verbonden is. De opname dateert uit 2012, een jaar nadat Quinsy Gario en Jerry Afriyie in Dordrecht de actie ‘Zwarte Piet is Racisme’ startten. Blackface-praktijken als Zwarte Piet worden in de Verenigde Staten hoog opgenomen als een ontoelaatbaar racistisch verschijnsel. Het project in Baltimore betreft een gebied met verschillende zwarte woonwijken.

Adriaan Geuze stelt tegenover vakblad The Architect’s Newspaper dat de aanwezigheid van de Zwarte Pieten een individuele actie van het bewuste personeelslid betrof. Het bureau was er alleen al vanwege de internationale samenstelling van het team niet gelukkig mee. Maar ook omdat ze meenden dat Zwarte Piet een racistische traditie is waar ze zich verre van willen houden. Sindsdien worden er geen Sinterklaasvieringen meer gehouden. In een verklaring op de website spreekt het bureau steun uit voor de Black Lives Matter beweging.

West 8 heeft zich uit eigen initiatief teruggetrokken uit het project en de gemeente verzocht om door te gaan met de partners waarmee het de ontwikkeling van het gebied wordt uitgevoerd. West 8 heeft daartoe afstand gedaan van alle rechten op het reeds geleverde werk.

West 8 is in Nederland onder meer bekend voor de inrichting van het plein en de omgeving van het nieuwe Centraal Station in Rotterdam. In de Verenigde Staten heeft West 8 in 2016 een nieuw park op Governors Island in New York gerealiseerd.

cc-foto: Gielhem Vellut