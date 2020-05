Zweden nam amper coronamaatregelen, telt nu recordaantal doden

Zweden ging er prat op dat het land geen stringente maatregelen nodig had om het coronavirus te bestrijden. De burgers zouden uit zichzelf verstandig handelen. Daarom bleven de restaurants en cafés open, tot afgrijzen van de buurlanden.

Nu wordt duidelijk wat de prijs is voor die laconieke houding. Het land telt drie keer zoveel dodelijke coronaslachtoffers als de buurlanden Denemarken, Noorwegen en Finland samen. In die landen werden wel strenge maatregelen doorgevoerd, vergelijkbaar met andere Europese landen. In Noorwegen kwamen tot nu 216 mensen om, in Finland 252 en in Denemarken 506. In Zweden staat het dodental op 3.040 en zijn er zo’n 25.000 besmettingen. Terwijl de drie buurlanden bij elkaar veel meer inwoners tellen dan de 10 miljoen van Zweden.

Zweden maakt onderdeel uit van de Europese landen die er niet of slecht in slagen de ziekte te bedwingen. De andere landen zijn Bulgarije, het Verenigd Koninkrijk, Polen, en Roemenië.

In een interview met The Daily Show vertelt Anders Tegnell, de staatsepidemioloog, ‘verrast’ te zijn door de hoge sterfte.

Zweden wees er graag op dat door het afzien van een lockdown het land aanzienlijk minder economische schade leed. Tegnell ontkent dat die overweging meegespeeld heeft bij het beleid.

cc-foto: Bengt Nyman