Zwembond overweegt racistisch verbod op afro-badmuts terug te draaien

Het wordt mogelijk toch toegestaan om op de Olympische Spelen in Tokio een badmuts te dragen die is bedoeld voor lang kroeshaar. De Soul Cap die speciaal gemaakt is om over bijvoorbeeld een afrokapsel of dreadlocks te dragen, werd in eerste instantie door internationale zwembond Fina afgewezen omdat officiële badmutsen “de natuurlijke vorm van het hoofd” moeten volgen. Na ophef over de racistische eis, heeft Fina laten weten de muts opnieuw te beoordelen.

De Soul Cap kwam in het nieuws nadat zwemster Alice Dearing zich als eerste zwarte Britse zwemster plaatste voor de Olympische Spelen. Binnen de Britse zwembond is de muts wel toegestaan. Voor haar deelname aan de Spelen kreeg ze echter te horen dat ze gebruik zou moeten maken van een andere muts, een waarvoor ze haar natuurlijke krullen zou moeten kortwieken. De Britse Bond voor Zwarte Zwemmers maakte direct bezwaar en hekelde het gebrek aan inclusiviteit en diversiteit bij de internationale bond.

Fina heeft inmiddels gezegd ernaar te streven ‘dat alle atleten toegang hebben tot gepaste zwemkleding zolang die geen oneerlijk voordeel biedt’. De bond zegt in gesprek te willen met de Britse producent van Soul Cap om te kijken of er een samenwerking mogelijk is binnen de trainingscentra van Fina. De Engelse zwembond heeft laten weten hoe dan ook de badmuts toe te staan, ongeacht de uitkomst van Fina’s beoordeling. In een verklaring laat de Engelse bond weten: ‘Badmutsen ontworpen voor afrohaar leggen de lat lager voor gemarginaliseerde groepen om de sport te beoefenen, waaronder ook zwarte mensen.’ In het Verenigd Koninkrijk beoefent zo’n 30 procent van de witte kinderen een zwemsport, onder zwarte kinderen is dat een krappe 20 procent.

Beeld: Instagram / Soul Cap