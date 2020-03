Zwitserland controleert burgers in strijd tegen corona door opvragen mobiele data

Zwitsers houden zich massaal aan de door de regering afgekondigde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden. Tot die maatregelen behoren een verbod op samenscholingen van vijf personen of meer en de opdracht om afstand te houden van elkaar. De regering kon de gezagsgetrouwheid van de burgers controleren door de mobiele data van gebruikers op te vragen bij telecommaatschappij Swisscom. Het land telt inmiddels meer dan 10.000 besmette personen. 165 mensen zijn overleden aan de ziekte.

Het bedrijf licht de autoriteiten in als er meer dan 20 mobiele telefoons worden gesignaleerd in een gebied van 100 bij 100 meter. Dat moet wel een openbare ruimte zijn want Swisscom zegt particulier gebied en bedrijfsterreinen niet te monitoren.

Volgens de regering is er geen reden tot zorg over schending van de privacy. De data die de overheid krijgt aangeleverd is 24 uur oud. Van live-tracking is geen sprake, de data is geanonimiseerd en de gegevens zijn niet gekoppeld aan personen. De autoriteiten bezweren dat er geen sprake is van opsporing.

Inmiddels hebben acht Europese telecombedrijven, Vodafone, Deutsche Telekom, Orange, Telefonica, Telecom Italia, Telenor, Telia en A1 Telekom Austria, toegezegd dat ze de benodigde gebruikersdata door zullen spelen aan de Europese Commissie. De EU kan zo de verspreiding van het virus in de gaten houden.

cc-foto: Guilhem Vellut