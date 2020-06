Zwitserland prijst open grenzen: migranten werken harder dan eigen bevolking

Zwitserland profiteert enorm van de open grenzen die het land heeft met de Europese Unie en met de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), waar naast Zwitserland ook Liechtenstein, Noorwegen en IJsland deel van uit maken. Dat blijkt uit een rapport van het Zwitserse ministerie van Economische Zaken (SECO).

Volgens het rapport is de migratie vanuit de EU sterk gericht op de behoeften van de Zwitserse economie. Dat bewijst onder meer de hoge arbeidsparticipatie van EU-migranten. Maar liefst 87,7 procent van hen heeft werk, dat is meer dan de Zwitserse staatsburgers van wie slechts 84,6 procent een baan heeft. De Zwitsers hebben over het algemeen wel de betere banen terwijl de migranten vooral werk doen met lagere opleidingsniveaus, schrijft expat-site The Local.

Uit het rapport blijkt ook dat Europese arbeidsmigranten meer uren maken. Van de vrouwen werken veel meer van hen full time in vergelijking met de Zwitsers. Qua salaris stijgen de Zwitsers echter ver boven de migranten uit. De hardwerkende migranten hebben vaker tijdelijke contracten en werken meer in de avonduren. Wel is het percentage werklozen onder migranten hoger maar volgens het ministerie komt dat omdat de migranten vooral werken in sectoren die meer werkloosheid kennen.

Uit de cijfers blijkt ook dat van de EU/EVA-migranten die in 2009 in het land arriveerden in de acht jaar daarop slechts 3,4 procent een beroep heeft gedaan op sociale voorzieningen. Er leven bijna anderhalf miljoen EU/EVA-migranten in Zwitserland, op een bevolking van 8,6 miljoen. Daarnaast wonen er nog 700.000 migranten uit andere landen. Ze vormen bij elkaar bijna een kwart van de bevolking, het hoogste percentage in Europa.

cc-foto: Kecko