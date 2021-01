Zwitsers leger gaat over op thuiswerken

Geen video? Klik hier.

Zwitserland heeft maandag vanwege de pandemie voor alle inwoners thuiswerken verplicht gesteld. En dat blijkt ook te gelden voor het Zwitserse leger. Op 18 januari moet er een nieuwe lading dienstplichtigen aantreden om een basistraining te ondergaan van zo’n vier maanden maar als gevolg van de coronamaatregelen mogen duizenden rekruten nu niet naar de kazernes komen.

Het leger heeft besloten dat deze dienstplichtigen thuis moeten trainen. “Het is iets nieuws,” verklaarde een woordvoerder die spreekt van “de ideale oplossing” tijdens de pandemie. De rekruten krijgen via online lessen onder meer instructies hoe ze om moeten gaan met hun vuurwapen en onderricht in bescherming tegen chemische en bacteriologische oorlogvoering. De militairen moeten dagelijks zes uur training ondergaan maar zijn vrij te kiezen wanneer ze dat doen. Daarnaast moeten ze vier uur per week lichamelijke oefeningen doen. Na drie weken volgt er een examen op de kazerne.

Niet iedereen ziet het thuisleger zitten. De vereniging van officieren zegt dat de dienstplicht sociale en praktische aspecten kent die niet door thuisleren vervangen kunnen worden.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland, waar de opkomstplicht in 1997 is afgeschaft, zijn in Zwitserland alleen mannen dienstplichtig. Dit jaar treden er zo’n 150.000 dienstplichtigen aan. Vrouwen kunnen zich wel vrijwillig aanmelden voor het leger, zo maakt onderstaande video duidelijk. 190 vrouwen hebben dat dit keer gedaan.

