Het vermakelijkste van de Forum-klucht zijn vermoedelijk nog de politieke watchers die zich bekommeren om de kiezers van Thierry Baudet. De ruim een miljoen kiezers die vorig jaar bij de provinciale-statenverkiezingen op zijn partij stemden, zijn de ‘echte verliezers’, twitterde Arjan Noorlander (NOS) vrijdag.

Ook Henk Bleker zette zondagochtend bij WNL zijn meest getormenteerde gezicht op om aandacht te vragen voor het trieste lot van de Forum-stemmers. De oud-bewindsman verklaarde plechtig dat hij bij FvD allemaal gewone, nette mensen was tegengekomen.

De analyses van Noorlander en Bleker zijn niet alleen exemplarisch voor de omzichtige wijze waarop in sommige kringen over de Forum-stemmers wordt gesproken – dat er weleens racisten tussen zouden kunnen zitten, is de olifant in de kamer waarover je het niet mag hebben – maar ook voor het enorme belang dat nu juist aan dit deel van het electoraat wordt toegeschreven. Alle kiezers zijn gelijk, maar wie op een rechts-populistische partij stemt is net iets meer gelijk.

Houden andere partijen de PVV na de verkiezingen buiten de deur, dan is er altijd wel weer een commentator die meent dat de gevestigde politiek de achterban van Wilders in de steek laat. Maar toen de SP na een klinkende verkiezingsoverwinning in 2006 (25 zetels) buiten het kabinet bleef, had niemand het over de 1,6 miljoen kiezers die nu ongehoord bleven.

De ineenstorting van Forum was aanleiding voor een ingelast Journaal en heel veel aandacht bij allerhande praatprogramma’s – inclusief de handenwringende commentaren over kiezers die nu teleurgesteld achterblijven. Als er weer eens een ouderenpartij aan interne verdeeldheid ten onder gaat, dan lamenteert niemand over ‘verweesde’ kiezers.

De kritiek op linkse politici en opiniemakers is nogal eens dat ze mensen met een niet-witte huidskleur of een niet-christelijk geloof met fluwelen handschoenen aanpakken. Ze zouden te veel medelijden hebben, zich schuldig maken aan racism of low expectations, en daarom seksisme en homofobie met de mantel der liefde bedekken.

Hoe moeten we dan kijken naar de opiniemakers die zo begaan zijn met de kiezers van Baudet? Leggen díe de lat niet te laag? Of zouden ze daadwerkelijk denken dat die ‘nette’ Forum-achterban bestaat uit mensen die zich gewoon zorgen maken over het stikstofbeleid en de racistische, islamofobe en antisemitische hondenfluitjes van Baudet dan maar zuchtend voor lief nemen?

Uit de brief van Forum-senator Nicki Pouw-Verweij blijkt dat Baudet zelf meent dat een deel van zijn achterban ‘niet intelligent genoeg’ is. Desondanks moet je ervan uit kunnen gaan dat de meeste Forum-aanhangers prima wisten waarop ze stemden. Baudet werd niet populair door zijn afkeer van atonale muziek, maar door zijn standpunten over Nederlanders met een zekere afkomst.

“Het zou echt zonde zijn als deze mensen zich nu van de politiek zouden afkeren”, schreef Noorlander. Gelet op de goede peilingen voor de PVV hoeft hij zich daarover geen enkele zorgen te maken.