Een verwarrende situatie binnen ons gerechtelijk systeem. Akwasi niet vervolgd wegens – overigens schandalige – roeptoeterij. Clarice Cargard loopt weg uit de rechtszaal omdat de officier van justitie zich terugtrekt nadat ze ervan wordt verdacht Akwasi te hebben ‘gematst’ met een sepot en nu dus niet meer geloofwaardig is. Reaguurders die net als Akwasi met een flauw – ik heb het nooit zo bedoeld – onder straf uit proberen te komen maar in tegenstelling tot de rapper wel boetes en taakstraf tegen zich horen eisen.

Koren op de molen van alle reaguurders die nu weer kunnen klagen over klassenjustitie hoewel het in dit geval beter rassenjustitie genoemd kan worden. De zaak Akwasi krijgt nog een vervolg. Tegen het OM is een artikel 12 procedure aangespannen, dat houdt overigens alleen maar in dat er wordt gekeken of het sepot onterecht is en niet dat Akwasi nu wel vervolgd zal worden. Ik ben de Zwarte Piet-discussie pas serieus gaan nemen toen ik van gekleurde kinderen hoorde dat ze ermee gepest werden. Wie er nou is begonnen met die discussie en of-ie er nou uiteindelijk toe geleid heeft dat er minder discriminatie is zal ik hier maar even in het midden laten. Maar dat ook Akwasi moet worden vervolgd, staat voor mij als een paal boven water want dat minder intelligente gedeelte van Nederland dat niet inziet dat kinderen onder de zes geen onderscheid maken tussen een groene of zwarte Piet hoeft niet meteen doodgetrapt te worden!

Ik ben voorstander van censuur op onwettigheden op de sociale media. Beseft de lezer van Joop zich wel dat al die artikelen en reacties door een klein team van drie mensen dag en nacht wordt gecheckt op het soort beledigingen, racisme, seksisme enz. waar Clarice nu de lijdensweg van een proces moet doorlopen? Tienduizenden woorden per dag. Zo moet Clarice ook worden beschermd op die media die de schandalige verwensingen gewoon hebben laten passeren.

Een minuut voor twaalf: we moeten gelijkheid letterlijk gaan nemen