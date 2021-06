Het schijnt dat de Farmers Defence Force en aanverwante organisaties Nederland weer overhoop willen zetten met tractordemonstraties. Hun informele woordvoerder Caroline van der Plas slaat op de grote trom van de voedselvoorziening. De boeren zorgen ervoor dat wij te eten hebben. Dus willen wij burgers en kantoorpikken maar heel beleefd blijven.

Dat doen de Nederlandse veeboeren inderdaad en méér dan dat want een groot deel van hun productie gaat naar het buitenland. Om hun miljoenen koeien, kippen en varkens op te fokken, gebruiken zij op grote schaal geïmporteerd voer, bijvoorbeeld soja uit Brazilië en tapioca – van de cassavewortel – dat vaak aan varkens wordt gegeven. Deze teelten ontwrichten het milieu en landbouwsystemen in ontwikkelingslanden. Het vervoer van het ene deel van de wereld naar het andere vormen een zware belasting voor het milieu.

De Nederlandse boeren gaan niet voor kwaliteit maar voor massa. Dat is een van de achtergronden voor de afschuwelijke misstanden in slachterijen, waarvan dezer dagen weer een woedendmakend voorbeeld aan het daglicht kwam. De veehouders onder hen leveren het standaardvoorbeeld van een niet structureel houdbare sector in de moderne economie.

De boeren zélf zijn ook slachtoffer. Tussen 1980 en 2005 nam het aantal varkensfokkerijen in Nederland bijvoorbeeld af van 44.127 tot 9.686. In 2020 waren er daarvan nog 3.600 over. In 2020 stelden onderzoekers van Wageningen Universiteit vast dat het aantal melkveebedrijven in dit decennium met een derde zal afnemen. Dat komt omdat de intensieve veehouders met kleine marges werken. Alleen door schaalvergroting kunnen boerenfamilies de ondergang van hun bedrijf wat verder naar de toekomst verschuiven.

Als de boeren straks naar Den Haag trekken, demonstreren zij voor hun eigen ondergang.

Zoveel domheid verdient geen begrip, zeker niet als het met een agressieve vorm van activisme gepaard gaat. Er bestaat een duidelijk antwoord op. De afgelopen weken bleek dat de Nederlandse veehouders bijna allemaal op grote schaal mestfraude plegen. De immense schade is voor ons allemaal. Toch wordt dat in feite gedoogd. En dat terwijl de burger heftige boetes moet vrezen in vergelijk met de omvang van het vergrijp als hij één vuilniszakje verkeerd aanbiedt. Met omgekeerde bewijslast, ook dat nog.

De samenleving moet maar eens ophouden met het ontzien van boeren die mestregels aan hun laars lappen. Het wordt tijd voor intensieve controles. Veel bedrijven zullen dan voor onoverkomelijke boetes en strafmaatregelen komen te staan. Dat heb je nu eenmaal met een onhoudbare bedrijfstak. Nu betalen we met zijn allen de schade die een klein groepje kortzichtige ondernemers aanricht. Het wordt tijd dat we de milieuverpestende en economisch niet rendabele intensieve veehouderij in dit land liquideren en vervangen door vormen van landbouwbeheer die boerenfamilies wél een toekomst bieden. Zonder subsidies en zonder het afwentelen van de milieukosten op de belastingbetalers zouden vrijwel alle boeren nu al failliet zijn.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de kwestie rond het Groninger aardgas evenmin.