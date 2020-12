De politieke verhoudingen zijn tijdens de hele coronacrisis verrassend stabiel gebleven. Er waren wel allerlei demonstraties op en rond het Binnenhof maar het electoraat hield zich rustig. De regeringspartijen leden niet onder de bijzondere omstandigheden, de oppositie kon er geen garen bij spinnen. Nieuwkomer FvD raakte in een proces van trage harakiri maar dat leidde voornamelijk tot verschuivingen rechts van de VVD. Spijtstemmers op Baudet zochten hun heil (opnieuw) bij Geert Wilders.

Nu heeft Hugo de Jonge onverwachts een vuurwerkbom tot ontploffing gebracht als was hij een Urkse jongeman. Hij legde het leiderschap van zijn partij neer, omdat hij daar naar eigen zeggen niet aan toe komt. Of omdat hij vanuit de partij teveel stille hints heeft gekregen de eer aan zichzelf te houden.

Dat verandert het hele politieke speelveld. Het CDA heeft immers als enige partij een politicus in huis die in staat is een electorale aardverschuiving tot stand te brengen. Dat is Pieter Omtzigt. Hij heeft het vermogen op grote schaal stemmen te winnen bij rechts en uiterst rechts en wellicht ook bij ontevreden linkse kiezers die zich niet herkennen in het vegetarisch imago van zoveel politici aan die kant, of die nog steeds het verraad van Samsom op hun ziel voelen branden. Dat komt door de hardnekkigheid waarmee Omtzigt allerlei heftige dossiers oppakt ook als hij daarmee de rust in zijn eigen partij en de hele coalitie verstoort. Hij weet daardoor de aanval op de oude politiek – ooit door Pim Fortuyn begonnen – te belichamen. Hij geldt als de drager van iets nieuws in de politiek. Precies op het moment dat concurrent Baudet zich onmogelijk maakt en terwijl Lilian Marijnissen op de een of andere manier niet de harten weet te winnen.

Omtzigt heeft de reputatie van een volkstribuun. Hij komt op voor de zwakken en de ontrechten. Hij is de Sint Joris die de draak van een tirannieke overheid de vijf koppen afslaat. Tegelijkertijd heeft hij een conservatief gemoed. Hij draagt in zich de genen van de rechtervleugel van de Katholieke Volkspartij zaliger nagedachtenis. Niet voor niets ziet hij in Wopke Hoekstra de ideale premier. Dat is een fantasieloze kassier, iemand die bovendien door zijn bezuinigingen – wacht maar af wat hij doet als dat vaccin aanslaat – de tirannieke staat zal verzwakken. Onthoud hoe destijds Dries van Agt de staat aanduidde: heer Albedil.

Er zullen nu in het CDA zeker stemmen opgaan om Hoekstra ondanks zijn terughoudendheid toch lijsttrekker te maken. Wie het CDA graag buiten het centrum van de macht ziet wegkwijnen, zou dat moeten toejuichen. Hoekstra is een kletsmajoor die met zoveel mogelijk woorden zo weinig mogelijk probeert te zeggen. Dat zal hij ook als lijsttrekker doen. Deze oud praeses van het Leids Studentencorps is de koning van de zinledige woordenbrij. Hij heeft ook nog een remonstrantse achtergrond. Dat is een zeer deftige vorm van uiterst vrijzinnig christendom. Dat is de elite in optima forma.

Omtzigt is een gepromoveerd econometrist. Wat internationale opleidingen betreft doet hij nauwelijks voor Sigrid Kaag onder maar dat draagt hij niet als een vaandel voor zich uit. Hij hangt de gewone Twentse jongen uit, die je vooral associeert met midwinterblazen en carbid schieten. Omtzigt kan Hoekstra naar het Torentje dragen. Dat krijgt Hoekstra op eigen kracht niet voor elkaar. Of Omtzigt daarvoor de kans krijgt, is vers twee. Hij heeft nogal wat tegenstanders in het bestuur en onder oudgediende CDA’ers. Die zijn mentaal buiten staat om deze waarheid te accepteren.

En Hugo de Jonge? Hugo de Jonge zal eind volgend jaar wel ergens burgemeester zijn.