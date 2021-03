Han van der Horst

In deze zware periode hebben we democratisch ingestelde leiders nodig met de grootsheid fouten meteen toe te geven en te herstellen, géén mannen of vrouwen die hun creativiteit voor een belangrijk deel vergooien aan het zoeken naar excuses voor eigen vergissingen

Afgelopen zondag wees Mark Rutte halverwege het lijsttrekkersdebat bij RTL4 Groningen aan als geschikte locatie voor een nieuwe kerncentrale. Het was voor hem belangrijk daar iets over te zeggen want atoomenergie is de nieuwe vlag op de rechtse schuit. Dat hij die in verband bracht met de meest geplaagde provincie van Nederland, was echter een gaffe, een slip of the tongue, een Dummheit, mal considerado allemaal, of hoe je zo’n onberaden uitspraak ook wilt noemen. In Groningen stonden ze allemaal op hun strot. Alsof ze niet genoeg ellende in huis kregen dankzij Rutte en kornuiten. Elders in Nederland maakten de twitterati zich vrolijk over kerncentrales in aardbevingsgebieden.

Een normaal mens realiseert zich op het moment van de fout al dat hier een ontsporing plaatsvindt. Die zegt dan meteen: “Groningen is achteraf niet de gelukkigste keuze”. Maar Rutte zweeg. Hij hoopte dat de beker aan hem voorbij zou gaan. Ook de volgende dag kwam hij er niet toe de Groningers gerust te stellen. Daarmee wachtte hij tot het midden van de week. Toen legde Rutte omstandig uit hoe hij tot zijn suggestie was gekomen. Groningen was een vernieuwende provincie gebleken die juist op het gebied van de energietransitie actief was met waterstof in de Eemshaven en dergelijke. Dan was een kerncentrale logisch. Rutte had het nog net niet over “belonen”. Het was de premier echter duidelijk geworden dat er vanwege alle aardbevingsellende in Groningen geen draagvlak bestond voor een kerncentrale. Daarom trok hij zijn voorstel in.

De rede van Rutte stuitte af op de emoties der Groningers. Met andere woorden: hij moest opnieuw vaststellen dat er een verschil bestond tussen gelijk hebben en gelijk krijgen.

Iemand die denkt op de manier van Rutte is niet geschikt Nederland heelhuids door een bestaanscrisis te leiden. Als vaccinatie Covid-19 onschadelijk maakt, als dat gebeurt, kan Nederland de zwaarste economische crisis uit zijn geschiedenis niet langer voor zich uit schuiven. Dan wacht een titanenkarwei. Dan zullen kansen, bedreigingen en risico’s continu tegen elkaar moeten worden afgewogen. Dan kun je geen premier hebben die in zijn eigen gelijk woont en daar hoogstens om tactische redenen van af wil wijken.

Tot nog toe hebben de kabinetten Rutte het volgende opgeleverd:

Een woningcrisis

Een zorgcrisis voor ouderen

Een zorgcrisis voor jongeren

Een financiële crisis voor bijna alle gemeenten, omdat Rutte een groot aantal taken op het gebied van zorg en sociale voorzieningen op hun bord legde zonder behoorlijke financiering

Een stikstofcrisis omdat de eigen wetten niet werden toegepast

Een CO2-crisis, opnieuw omdat de eigen wetten en internationale afspraken niet werden toegepast

Een migratiecrisis vanwege een disfunctionele IND

Een veiligheidscrisis omdat de Nationale Politie onderbezet is, slecht georganiseerd en zijn ICT niet op orde heeft

Een onderwijscrisis. Het functioneel lezen gaat zienderogen achteruit

Een aardgascrisis

Een crisis in de energietransitie, die dubbel zo duur blijkt als tot nog toe voorgespiegeld

Een crisis op de arbeidsmarkt waar losse baantjes vaste contracten vervangen

Een crisis bij de fiscus, die met name tot uiting komt in de toeslagenaffaire en de aanverwante schandalen die nu een voor een naar buiten komen.

Mark Rutte heeft het geluk gehad dat Nederland zo totaal met de rest van de wereld verbonden is. Daardoor kon het economisch herstel uit de tweede helft van het vorige decennium ook ons land meeslepen. Dat redde zijn gezicht al hadden de werknemers geen enkel voordeel bij deze nieuwe mondiale opbloei omdat de centen verdwenen in de zakken van ondernemers en aandeelhouders. Dat hem aangewaaide voordeel is de premier nu kwijt. Nederland dreigt door zijn internationale banden en zijn afhankelijkheid van export juist extra de verarming ingezogen te worden.

In deze zware periode hebben we democratisch ingestelde leiders nodig met de grootsheid fouten meteen toe te geven en te herstellen, géén mannen of vrouwen die hun creativiteit voor een belangrijk deel vergooien aan het zoeken naar excuses voor eigen vergissingen.

Als hij geen premier kan worden, gaat hij lesgeven, beloofde de premier ons. Als je het niet voor je zelf doet, doe het dan voor een ander. Help Rutte op 17 maart het onderwijs in.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen. En het schandaal rond het Groninger aardgas evenmin

Naschrift: Uit de manier waarop Rutte tijdens datzelfde verkiezingsdebat bij RTL4 Kristie Rongen te woord stond, slachtoffer van de toeslagenaffaire, blijkt dat hij óók geen schaamte kent maar dat is een ander verhaal.