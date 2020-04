Nee, het is niet te druk bij de huisarts en nee, wij lopen niet het gevaar besmet te raken in de wachtkamer

Goedenavond,

Een mooie dag voor een gezond voornemen. Zodra wij druk op de borst voelen, rare plekjes zien of vreemde bobbeltjes voelen: naar de huisarts. Nee, het is niet te druk bij de huisarts en nee, wij lopen niet het gevaar besmet te raken in de wachtkamer.

De oude wijsheid dat gezondheid boven alles gaat, krijgt in deze Coronatijd nieuwe betekenis. Wij voelen mee met de patiënten. We willen hun hand strelen, moed in hun oor fluisteren, hen vertellen wat zij voor ons betekenen. Dat kan niet. Schrijnende verhalen bereiken ons, van zorgcentra waar oudere kwetsbare mensen elkaar besmet hebben en verpleeghuizen waar coronazieken onbereikbaar zijn.

Het is stil daar, in de kerkzalen en in de ruimtes voor activiteiten. Stil op Witte Donderdag en stil op Goede Vrijdag. Stil bij het vrijdaggebed van de moslims en stil met Pasen. En vanavond is het stil bij de Sederavond in Beth Shalom, waar normaal de uittocht uit Egypte wordt gevierd, maar nu vijftien doden worden betreurd. En ook met de verzorgers voelen wij mee, met hun angst om besmet te raken en anderen te besmetten.

Toch mogen wij in Arnhem onszelf niet vergeten. Bij druk op de borst, sterretjes voor de ogen of neervallen, is het ronduit cruciaal dat wij meteen aan de bel trekken. Maar Ziekenhuis Rijnstate maakt zich zorgen tot in de hoogste regionen, omdat patiënten nu opeens weg blijven, terwijl de artsen zoveel levens kunnen redden, mits wij tijdig alarm slaan. Ook de huisartsen melden verontrust dat wachtkamers leeg zijn. Wij zijn bang besmet te raken door coronadragers, maar het is intussen juist goed geregeld dat wij veilig zijn, vooral dankzij de afstandsregel en ook zijn de artsen intussen getest. Of wij verwachten dat de artsen het te druk hebben voor ons, maar huisartsen sturen hun collega’s juist naar huis wegens gebrek aan patiënten. En die IC-bedden dan, op die overbelaste afdelingen? Het is krap, maar er zijn altijd plaatsen gereserveerd voor andere ernstig zieken en zo te zien blijft dit zo, alleen al doordat het aantal IC-patiënten stabiliseert en Duitse ziekenhuizen ons ontvangen. Als wij andere ziekten laten sloffen, dreigt straks een ander drama.

Dus beste mensen, voorkom dit. Laten wij onszelf en elkaar naar de huisarts sturen bij de eerste signalen van serieuze kwalen. Daarmee voorkomen wij nieuwe golven aan andere ernstige ziektes. En intussen doen wij wat wij doen moeten tegen corona: de handen, de elleboog, het zakdoekje en de afstand.

Laten wij onszelf en elkaar dit beloven.

Goede avond, mooi nacht en morgen gezond weer op!

Warme groet