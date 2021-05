De afgelopen tijd heb ik aardig in de stress gezeten vanwege de vaccinatiecampagne. Eerst omdat ik zat te twijfelen over het vaccineren en nu omdat ik het lastig vind hoe ik de afspraak voor elkaar kan krijgen. De hele campagne is voor mij onduidelijk en zorgt hierdoor voor onnodige drempels.

Zoals de meesten inmiddels wel weten ben ik belast met het 22q11ds. Voor mij zijn duidelijkheid en structuur erg belangrijk. Sinds de campagne begonnen is heb ik in onzekerheid gezeten over het vaccineren. Ik las veel tegenstrijdige verhalen en wist niet goed waar ik de juiste informatie vandaan kon halen.

Ik heb in mijn omgeving rondgevraagd om meer duidelijkheid te krijgen en dat hielp enigszins om mij over de drempel heen te trekken. Een arts die gespecialiseerd is in 22q11ds kon mij vertellen dat het vaccin geen andere bijwerkingen zal hebben dan bij een gezond iemand. Dat was erg fijn om te weten want dit was een van mijn grootste twijfels.

Verder zei iedereen in mijn omgeving dat het verstandig was om me te laten vaccineren. Toch bleef ik angst houden, maar was het gegronde angst? Een vriendin legde me uit dat als je het vaccin krijgt je lichaam dan antistoffen aanmaakt zodat je minder ziek wordt van het virus. Dit was een fijne en heldere uitleg en gaf mij de duidelijkheid die ik nodig had.

Op twitter ken ik iemand die een zoon heeft met 22q11. Zij gingen afgelopen week voor een afspraak dus ik wilde graag zien hoe dit zou verlopen. Zij hadden geen last van bijwerkingen dus ook dat stelde me gerust. Wel had de omvang van de hele organisatie, (de grootte van de hal) veel indruk gemaakt op zijn zoon. Er werd goed omgegaan met het feit dat hij ‘anders’ is.

Ik besloot om een afspraak te maken. Afgelopen woensdag kreeg ik de brief omdat ik op de lijst voor medische noodzaak sta. Ik belde de GGD en worstelde me door de vragenlijst heen. Er kon pas eind juni in Driebergen een afspraak gemaakt worden en vanaf 10 juni in Houten.

De grond zakte onder mijn voeten vandaan. Dit voelde zo oneerlijk! Wat had ik aan die hele medische indicatie als ik nog zo lang moest wachten? Ik moest het volgende week nog maar eens proberen.

Wat ik met dit verhaal graag wil vertellen is hoe moeilijk het is om de juiste informatie te vinden als je informatiebronnen beperkt zijn. Dit geldt niet alleen voor mij maar ook voor andere mensen die een beperking hebben of die bijvoorbeeld laaggeletterd zijn.

Vandaag zag ik op twitter eindelijk iemand die het hele verhaal rondom vaccineren zo goed kon uitleggen dat dit mij helpt om toch weer over de drempel heen te stappen.

Goede informatie is voor iedereen belangrijk en kan veel mensen die twijfelen helpen met het maken van de keuze om wel of niet te laten vaccineren. Op deze manier kan een heleboel stress worden voorkomen.