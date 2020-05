Vriend en vijand maken zich opeens druk over het antisemitisme rond Forum voor Democratie. Eerlijk gezegd beschouw ik die verontwaardiging met enige verbazing. Antisemitisme is namelijk helemaal niets nieuws als het gaat om de meestbesproken extreemrechtse partij van Nederland. Is iedereen opeens kort van memorie?

De aanleiding van al het gedoe is een artikel van Ton F. van Dijk dat een paar weken geleden verscheen in HP/De Tijd over fascistische en antisemitische uitingen van jongeren in appgroepen gelieerd aan de JFVD (de jongerenorganisatie van Forum voor Democratie). Na alle ophef ging de partijleiding met tegenzin uiteindelijk zelfs over tot royement van een van de leden. Eerder was er al vrij doorzichtig verontwaardiging uitgesproken over de opmerkelijke uitingen.

Het bovengenoemde artikel leidde tot een hoop verontwaardiging. Ook in Joodse kringen, zoals bijvoorbeeld in dit stuk in het Nieuw Israëlitisch Weekblad van de hand van Bart Schut, die zich voorheen regelmatig regelmatig lovend uitliet over Forum en Thierry Baudet. Ook de leiding van het CIDI sprak zich uit, dat die club zich al langer in een lastige spagaat bevindt als het aankomt op hun relatie met Forum blijkt wel uit dit stuk van Jaap Hamburger van Een Ander Joods Geluid dat gisteren op deze site verscheen.

Al die ophef rond antisemitisme en Forum voor Democratie is natuurlijk terecht, en het feit dat de partij in niet zo ferme bewoordingen uiteindelijk een van de jonge leden royeerde ook. Maar wat iedereen nu even lijkt te vergeten is dat Forum zich al jaren schuldig maakt aan antisemitisme. Misschien niet altijd even opzichtig, maar feitelijk is er niets nieuws onder de zon. Die radicale jongeren zijn dan ook niet het grootste probleem.

Ja, Annabel houdt wel van een grapje. Kun je mee lachen. pic.twitter.com/64AZq9C9I7 — Ton Aarts (@ton_aarts) March 19, 2019

Laten we om dit inzichtelijk te maken ten eerste twee prominente leden onder de loep nemen: Ten eerste baantjesverzamelaar Annabel Nanninga. Zij heeft zich in het verleden behoorlijk onsmakelijk uitgelaten (zie hierboven). Dat probeert zij zelf (evenals haar partij) al jaren onder het tapijt te vegen. En vooruit, zelfs als we La Nanninga het voordeel van de twijfel geven, zijn haar uitlatingen in het grotere geheel op zijn minst opmerkelijk te noemen.

Dan de partijleider van Forum, Thierry Baudet. De man heeft op zijn minst een dubieus verleden als het gaat om contacten met antisemieten. Zo bezocht hij tot twee keer toe holocaust-ontkenner Jean-Marie Le Pen en maakt hij zich al jarenlang schuldig aan dubieuze racistische contacten én uitingen op social media. Een uitgebreid (en inmiddels onvolledig) overzicht vind je hier.

Niet van alle kwaad, maar 't heeft leven van Oekraïeners niet beter gemaakt. Wel Soros geld opgeleverd, trouwens. https://t.co/A1ns5PTTqn — Thierry Baudet (@thierrybaudet) August 17, 2016

Als je bovenstaande associaties met enige goede wil guilt by association of onhandig wilt noemen is er meer; zoals de uitingen van Baudet over de filantroop George Soros bijvoorbeeld. Een antisemitisch frame dat hij deelt met de Hongaarse autocratische premier Viktor Orbán, die Soros als vijand van het volk inzet op een wijze die sterk doet denken aan de film Der Ewige Jude.

Oef. Kippenvel. En zo waar. Stem #FVD om het immigratiebeleid fundamenteel te veranderen. 23 mei. pic.twitter.com/sVM3SSvHSV — Thierry Baudet (@thierrybaudet) May 17, 2019

Als we nog concreter worden zijn er de uitgesproken antisemitische (en racistische) theorieën die Baudet al jaren actief uitdraagt. Zoals bijvoorbeeld de theorie van ‘omvolking‘ die in antisemitische kringen erg populair is. In aanloop naar de verkiezingen in 2017 deelde hij in dit kader een filmpje van het extreemrechtse Fenixx, waarin Mark Rutte, Jesse Klaver en Rob Jetten het onderschrift ‘Ich habe es gewusst’ kregen.

Belangrijker nog is de levensgevaarlijke en antisemitische theorie van het cultuurmarxisme. Een theorie die prominent deel uit maakt van het gedachtengoed van Forum voor Democratie. Partij-ideoloog, senator en mentor van Baudet Paul Cliteur schreef er zelfs een boekje over. Dit is een theorie die de partij en Baudet voortdurend uitdragen en delen met terroristen als Anders Breivik en de daders van de aanslagen op een synagoge in Pittsburgh en een moskee in Christchurch. Ondanks deze aanslagen wordt de antisemitische theorie van het cultuurmarxisme nog steeds veelvuldig uitgedragen door leden van Forum voor Democratie en Baudet zelf.

In weerwil van bovenstaande, en ondanks alle ophef en het wegwuiven van het antisemitisme van de jonge racisten in appgroepjes zijn er nog steeds Fvd-politici die menen dat een antisemitisch grapje op zijn tijd moet kunnen. Zoals blijkt uit bovenstaande tweet van het Zeeuwse Statenlid Eelco van Hoecke die tijdens een uitzending van Op1 waarin Joost Eerdmans (lokaal politicus en FvD-prominent) een antisemitische email aan Arnon Grunberg naar aanleiding van diens 4 mei-lezing bagatelliseerde. Zelfs nu blijkt het laagje vernis nog bijzonder dun.

Volgens mij heb ik met bovenstaand overzichtje voldoende aangetoond dat de combinatie van antisemitisme en Forum voor Democratie niets nieuws onder de zon is. En als je het niet van mij aan wilt nemen herinner ik je graag nog even aan dit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van de Anne Frank Stichting uit 2018 waarin werd gesteld dat Forum en de PVV extreemrechts en antisemitisch gedachtengoed verspreiden.

Mijn eigen opsomming teruglezend ben ik dus niet zozeer verbaasd over het racisme en het antisemitisme van Forum voor Democratie en partijleider Thierry Baudet. Evenmin ben ik geschokt door de recente ophef en de pogingen om het af te doen als domme uitingen van een paar extremistische jongeren. Wat ik vooral schokkend en verbazend vind is dat we elke keer lijken te vergeten dat die partij en Baudet fundamenteel racistisch en antisemitisch zijn. Er is namelijk helemaal niets nieuws onder de zon. Het behoort tot de kernwaarden van Baudet en Forum en dat kan iedereen al jaren weten. Zullen we het nu alsjeblieft een keer onthouden?!

Dit artikel verscheen eerder op Duimspijker