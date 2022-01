Bescherm ons tegen de lange armen van Iran, Turkije, China en Marokko

Geachte leden van de Commissie Justitie en Veiligheid,

Geachte minister mevrouw Dilan Yesilgöz-Zegerius,

Morgen behandelt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport ‘State of the art. Statelijke dreigingen, fase 1’. Het onderzoek, geïnitieerd door uw Kamer en uitgevoerd door het WODC, heeft als doel de onderzoeks- en kennisagenda van de overheid zoals de NCTV te versterken.

Wij juichen dit initiatief toe. Wij vinden het belangrijk en hard nodig dat onze overheid met kennis, bewustwording en weerbaarheid de dreiging van statelijke actoren actief tegengaat om de samenleving te beschermen.

In het verkennende rapport van het WODC wordt gesproken over statelijke dreigingen op verschillende gebieden, ook via het diasporabeleid van een aantal landen. Veelal autoritaire en repressieve regimes zoals Iran, Turkije, China en Marokko maken zich daar schuldig aan. Voor ons helaas een herkenbaar beeld.

De ongewenste en ondermijnende activiteiten van statelijke actoren van genoemde landen hebben grote impact op de vrijheid en veiligheid van veel mensen in onze achterban. Wij maken ons daar grote zorgen over.

Deze dreigingen vertalen zich onder andere via transnationale repressie. Er zijn voorbeelden te over waarop deze landen de diaspora, ex-onderdanen en critici in de gaten houden, bespioneren en intimideren. Veel mensen, die wij kennen en spreken, durven zich niet (meer) uit te spreken. Uit angst voor het verlies van het eigen veiligheidsgevoel en dat van hun familieleden in Nederland, in het thuisland of elders, kiezen zij vaak voor het zwijgen en zelfcensuur. In de media verschijnen deze trieste berichten met enige regelmaat. Ook in onze rondgang naar aanleiding van deze brief hebben wij verontrustende en schrijnende verhalen gehoord.

De gevolgen zijn niet alleen voelbaar voor ons en onze achterban. Het tast ook onze democratische rechtsorde en sociale stabiliteit aan. Tot deze vaststelling komt Freedom House ook in haar recente rapport over transnationale repressie. Wij vragen u serieuze maatregelen te treffen om de (be)dreiging en intimidatie door deze landen te stoppen. Ook wij willen en mogen rekenen op de bescherming van de Nederlandse rechtsstaat, zoals die geldt voor alle andere Nederlanders.

In het nieuwe regeerakkoord staan gelukkig goede voornemens die de ongewenste buitenlandse inmenging willen tegengaan. Er wordt onder andere voorgesteld spionage strafbaar te stellen en een nationale veiligheidsraad op te richten.

In onze ogen dient onze overheid naast de bescherming van de samenleving in het algemeen ook scherp oog te hebben voor de veiligheid en vrijheid van ‘kwetsbare’ burgers in het bijzonder. Wij doen daarom een dringend appel op u: zie ons als volwaardige Nederlandse burgers en bescherm ons actief tegen de lange armen van Iran, Turkije, China en Marokko.

Tot slot roepen wij andere organisaties en individuen op zich bij ons aan te sluiten voor het vormen van een front tegen de ongewenste buitenlandse inmenging. Wij streven ernaar met de oprichting van deze bredere alliantie op te komen voor de vrijheid en veiligheid van mensen die het doelwit zijn/worden van ongewenste buitenlandse inmenging en dreiging van statelijke actoren in ons land.

Abduslam Gheni en Alerk Ablikim, Vereniging Free Uyghur in Nederland

Ahmedjan Kasim, Dutch Uyghur Human Rights Foundation (DUHRF)

Habib el Kaddouri en Laila Ezzeroili, Monitor Lange Arm Rabat

Shiva Mahbobi en Parisa Pouyande, Campaign Free Political Prisoners in Iran (CFPPI)

Mustafa Ayranci, Turkse Arbeidersvereniging in Nederland (HTIB)