Betere kansen voor een beter leven

Jongeren op weg naar een mooie toekomst met een zeker inkomen, omringd door een familie die op hen bouwt en hen vertrouwt, in plaats van altijd op de vlucht, bedreigd met ripdeals, verdacht van verraad en voortdurend in gevaar door concurrerende drugsbendes

Betaald werk organiseren voor jongeren in de kracht van hun leven, geworven in Arnhem-Oost door onze jongerenwerkers. Nu met het Arnhemse bedrijf Antonio Shining Places en hopelijk straks ook met u. Zodat de criminelen in onze stad het nakijken krijgen, niks ervan dat zij onze jongeren dan nog kunnen wegkapen. Wegwezen zij, met hun foute geld waarmee zij onze jongeren hun criminele circuit in willen trekken voor hun klusjes zodat loopjongens van kwaad tot erger in de cel of dood in de goot eindigen.

Daarom gestart, vandaag met één van onze grootste bedrijven voor schoonmaak, onderhoud, catering en gebouwenbeheer. Heeft u ook zo’n veelzijdig bedrijf waar onze jongeren van 16 tot 21 jaar erachter komen waar zij goed in zijn? Meldt u, wij onthalen u met alle liefde. De jongerenwerkers kennen de jongens uit onze stad en weten wie het beste bij u past.

Deze interventie wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, want wij trekken met de politie de misdadigers weliswaar zoveel mogelijk de stad uit, zodat u eerlijk kunt ondernemen zonder afpersers en oneerlijke concurrentie, maar tegelijk is ons er ook alles aan gelegen een nieuwe aanwas aan loopjongens stil te leggen, ook als ze wonen in Geitenkamp, Presikhaaf, Malburgen, Klarendal en het Arnhemse Broek. Laten zij hun moed, aandacht en concentratie maar besteden aan uw bedrijf, niet aan hennep knippen, coke koerieren of bankrekeningen witwassen.

Wat een zegen ook voor deze jongeren, bij u op weg naar een mooie toekomst met een zeker inkomen, omringd door een familie die op hen bouwt en hen vertrouwt, in plaats van altijd op de vlucht, bedreigd met ripdeals, verdacht van verraad en voortdurend in gevaar door concurrerende drugsbendes.

Vandaar nu het eerste convenant met de Arnhemse ondernemer Toni Iñiguez Najdanovsk, zelf geboren in de wijk Malburgen. Daarna met u, hoop ik.

Intussen werken wij als gemeente verder met een intensief begeleidingsprogramma voor scholieren en met hulpprogramma’s op basisscholen, terwijl buiten de straatcoaches overlastgevende jongeren op het juiste spoort zetten. Alles in het gemeentelijke programma BOTOC, om te voorkomen dat criminelen onze jongeren ronselen. Wij kijken uit naar nog meer werk en jongeren samen met u! #makemycityproud