Op wat een grote protestdag had moeten worden kwam gisteren slechts een handjevol boeren af. Alleen door medewerking van de NPO leek het nog wat, zegt mediadeskundige Alma Hoedjes.

‘Als je goed kijkt naar de beelden, zie je steeds dezelfde trekkers voorbij komen’, zegt Hoedjes. ‘Een paar groene en een paar rode, veel meer is het niet. Je ziet gewoon dat de beelden gemanipuleerd zijn. Het is bij vlagen lachwekkend. Zo waren er trekkers per ongeluk verkeerd op de snelweg gemonteerd, waardoor het leek alsof ze tegen het verkeer in reden. Alsof boeren zo dom zouden zjn.’

Dat de protesten in de media massaal overkwamen wijt Hoedjes aan misleiding door mainstream media: ‘De NPO grossiert gewoon in fake news. Dat zeggen de boeren zelf ook. Die trappen daar zelf niet in, hoor. Die weten dat het een fiasco was. Neem nou die acteur die zogenaamd een verklaring voorlas namens de boeren. Dat gelooft toch geen hond? De NPO zegt neutrale berichtgeving voor te staan. Dan geef je toch niet zomaar de regie aan een ander over omdat hij toevallig een trekker op je stoep heeft geparkeerd? Dat was duidelijk afgesproken werk.’

Politiek

Hoedjes’ analyse vindt her en der weerklank in de politiek. Esther Ouwehand, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren: ‘Wij hebben ook veel boeren in onze achterban en die zijn allemaal voor biologische landbouw en streng milieubeleid. Dus als de media beweren dat er grote demonstraties zijn, hebben wij onze twijfels. Dit is niet wat onze boeren willen. Het lijkt op een truc van het kabinet om niks te hoeven doen aan de stikstofproblematiek. Normaalgesproken zwichten ze nooit zo snel voor boze burgers.’

PVV-leider Geert Wilders ziet het anders: ‘Dit land is het zat! Het is een gotspe dat de NPO zo weinig boeren toonde, terwijl er honderdduizenden op de been waren, die ik allemaal persoonlijk de hand geschud heb. Rutte liet zich weer eens niet zien. Dit land is het zat! Of zei ik dat daarnet ook al?’

Hoedjes wil geen partij trekken voor Ouwehand of Wilders: ‘Ik ben politiek neutraal. Het kan zijn dat er helemaal geen boeren waren, of juist honderdduizenden. Het belangrijkste is dat de NPO het Nederlandse volk voorliegt. Het is een schande dat onze volstrekt onbetrouwbare regering daar niks aan doet.’