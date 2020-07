Dat wordt een nieuw woord in de Van Dale volgend jaar: Trekkersdemonstratierecht. De boeren beroepen zich op de Grondwet voor het recht om te demonstreren met hun tractors. Provinciebesturen bespreken een trekkersdemonstratieverbod, dat woord verdient ook een plek in de Van Dale.

Sinds wanneer is een tractor een grondwettelijk instrument? Tractorwaanzin, ook leuk voor Van Dale! Volgens NRC stelt Farmers Defence Force (#boerenrevolutie) dat met dit “dictatoriale besluit” hun grondrechten worden ingeperkt. Dat is bovendien oneerlijk, want: “bepaalde groepen wordt geen strobreed in de weg gelegd om te demonstreren.”

Hoe bizar kan het worden in ons landje.

Ikzelf heb hier in Spanje een tractor om mijn land te bewerken. Het is een levensgevaarlijk apparaat waar je zeer zorgvuldig mee om moet gaan, om niet iets te vernielen of een ongeluk te krijgen. Eigenlijk is een tractor een moordwapen als je er iets anders mee doet dan waar hij voor bestemd is. Zoals bekend is het dragen van wapens in Amerika wel in de grondwet verankerd. In Amerika mag je zelfs in 36 van de 50 staten je wapens tijdens demonstraties dragen. Hopelijk gaan we die kant niet op.

Verder zijn tractoren irritante apparaten in het verkeer omdat ze traag zijn en als je er een in een botsing tegenkomt je zeker het loodje legt. Ze rijden allemaal op stinkende diesel en hebben een immense CO2 uitstoot. Ik zou dus eerder pleiten voor een volstrekt verbod voor trekkers op de openbare weg tenzij op weg naar een eigen stuk land.

Natuurlijk moet de Grondwet worden erkend. Daarin staat dat vergaderen en betogen een recht is, behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet. Maar er staat ook dat de wet regels kan stellen ter bescherming van gezondheid, het belang van het verkeer en ter voorkoming van wanordelijkheden. Er staat zeker niets over trekkers.

Waarom kunnen de boeren niet gewoon demonstreren met hun vuist in de lucht als echte revolutionairen Wel mondje dicht (niet zingen of brullen) en afstand houden alsof je op een trekker rijdt, of in ieder geval 1,5 meter.