Brief aan Jesse Klaver: vorm nu een kabinet van heel links

Jesse Klaver stuurt vrijwel wekelijks een rondzendbrief aan belangstellenden die hem daartoe hun emailadres hebben toevertrouwd. Dinsdag kon post niet uitblijven. Hij was tenslotte door Mark Rutte en Wopke Hoekstra aan de dijk gezet. Jesse Klaver spreekt in zijn laatste brief grote onvrede uit over wat hem en Lilianne Ploumen is aangedaan. Het is de moeite waard zijn circulaire in zijn geheel weer te geven want dan voelt ook U de gelatenheid die tussen de regels doorklinkt. Daarna volgt mijn antwoord aan Jesse Klaver.

Beste Han,

Al meer dan vijf maanden wacht Nederland op een nieuwe regering. De klimaatcrisis, de wooncrisis en de toenemende sociale ongelijkheid schreeuwen om antwoorden. Maar vandaag blijkt dat VVD en CDA weigeren om inhoudelijke gesprekken te starten met GroenLinks en de PvdA over oplossingen die Nederland verder helpen.

Wat een blamage.

De verschillen tussen onze partijen zijn groot. En of we er met elkaar uit zouden komen is maar zeer de vraag. Maar juist daarom ga je met elkaar aan tafel. Om te kijken of de verschillen overbrugbaar zijn. Maar de weigerpolitici van rechts proberen niet eens een inhoudelijk gesprek te starten.

Nederland staat bekend om het poldermodel. Om de traditie van politieke compromissen. We zijn het land waarin jarenlang verschillende politieke partijen, elk vanuit hun eigen idealen, met elkaar het gesprek zijn aangaan om overeenstemming te zoeken. ‘In het landsbelang,’ werd er dan vaak gezegd.

Die democratische traditie heeft vandaag een klap gekregen.

Als rechtse partijen op voorhand alle linkse partijen uitsluiten, dan wordt de vorming van een daadkrachtige regering heel moeilijk. Dan blijft het aanmodderen met de aanpak van de klimaatcrisis, de bestrijding van armoede en herstel van de publieke sector en de verzorgingsstaat. Dat is een slechte zaak voor Nederland.

Verandering is een zaak van de lange adem. Daarom zetten wij onze samenwerking met de PvdA voort. Daarom blijven wij streven naar het verbinden van alle progressieve en linkse krachten van ons land. Is het niet vanuit de coalitie, dan is het vanuit de oppositie.

Deze tijd vraagt om partijen die zien dat de groeiende ongelijkheid en ecologische crisis verbonden zijn. Dat ze beide het resultaat zijn van een economisch systeem dat z’n langste tijd heeft gehad. Deze tijd vraagt om een krachtig groen en links geluid. En hoe meer mensen zich bij ons aansluiten, hoe sterker wij dat geluid kunnen laten horen. Doe je mee?

Jesse

Beste Jesse,

Laten we er geen doekjes om winden. Je bent gewoon de deur gewezen. En dat ook nog op een vernederende manier. Mark Rutte en Wopke Hoekstra hebben laten weten dat ze jou eventueel wel als vijfde wiel aan hun wagen wilden. Of anders Lilianne Ploumen. Maar niet allebei. Met andere woorden: een echt links blok willen ze niet aan hun been, zelfs als het maar om 18 kamerzetels gaat. Het is volstrekt duidelijk: bij deze gasten heb jij niets te zoeken. Vooral niet omdat wij voor de nabije toekomst concrete en radicale plannen nodig hebben. Anders kunnen wij nooit de grote ecologische, maatschappelijke en politieke bedreigingen van deze levensgevaarlijke eeuw tegemoet treden.

Vorm daarom zelf een regering met een glashelder basisprogramma dat je aan het Nederlandse volk kunt voorleggen. Treed in overleg met alle andere progressieve partijen voor de vorming van een schaduwkabinet dat zich tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen na Prinsjesdag zou moeten presenteren. Nodig daartoe in ieder geval SP, PvdA, en Bij1 uit maar zet ook de deur open voor D66 en Volt. Probeer dit in ieder geval. Je merkt snel genoeg of ze er werkelijk voor voelen.

Denk erom: het gaat niet om één showtje in de Tweede Kamer. Dat schaduwkabinet moet bijeen blijven en aan de lopende band alternatieve presenteren voor het rechtse beleid. Uitvoerbaar en doorgerekend (door je eigen experts, niet door het CPB met zijn ideologische voorooordelen). Daarom heeft elke minister een team van deskundigen nodig, te recruteren uit de achterban van de eigen partij. Zulke think tanks zijn een wezenlijk element in de schaduwregering.

Zorg dat het schaduwkabinet een zeer duidelijke aanwezigheid krijgt op de sociale media want het is van wezenlijk belang voor het basisprogramma massale aanhang te zoeken onder de bevolking. Vraag ook belangenorganisaties zoals vakbonden of bewonersorganisaties zich achter dit programma te scharen. Zo kunnen we werken aan een rijkgeschakeerde beweging vóór een Nederland dat de toekomst aan kan. Je weet zelf, hoe laat het is.

Doe dat, Jesse. Ja heb je. Nee kun je krijgen. Vergeet nooit: voor Rutte ben je hoogstens een nuttige idioot. Dat is nu wel afdoende gebleken.

Groet uit Schiedam,

Han

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin maar dat wist je misschien al.