Nee, meneer Rutte ik ga niet meedoen aan een ‘populistische discussie’. Ik heb gewoon de oplossing voor het elk jaar terugkerend probleem dat ons volk splijt, de kosten voor het koningshuis. De ene helft die vindt dat je niet eens mag praten over de vergoeding dat ons Heilig Huisje ontvangt en de andere helft die het pure geldverspilling vindt.

Breng het koningshuis naar de markt.

Het was voor de zorg, de post(bank), energiebedrijven en busbedrijven misschien een verkeerde beslissing om ze te privatiseren maar het koningshuis is er bij uitstek geschikt voor. Het instituut kost ons volgens de site van de republikeinen veel meer dan de 45 miljoen die op de begroting wordt genoemd. Er is ook nog 10 miljoen voor het onderhoud aan paleizen. 40 miljoen voor beveiliging. Tientallen miljoenen gaan naar werk- en staatsbezoeken. En volgens het onderzoek loopt de schatkist nog eens 192 miljoen mis doordat er geen belasting wordt betaald over de 12 miljard euro aan eigen vermogen van de Oranjes.

De BV van Wim Alex kan door het koningshuis als een efficiënt bedrijf te runnen enorm veel kosten besparen. De kosten van beveiliging kunnen nagenoeg worden geschrapt omdat als WA toch niets te vertellen heeft niemand hem iets aan zal doen? (besparing 39,5 miljoen). Eén paleis is meer dan genoeg (besparing 9 miljoen). Functionele kosten kunnen worden teruggebracht als we de ceremoniële staatszaken weglaten of beperken (besparing 25 miljoen). Koningsdag kan worden opgebracht door de gemeente en het lokale bedrijfsleven die dit festijn pers se willen hebben (besparing 5 miljoen).

Voor de staatsbezoeken, die volgens het bedrijfsleven zo belangrijk zijn voor de economie, kan de WA BV een rekening sturen naar dat bedrijfsleven. Zo zijn er heel wat inkomsten te bedenken. Bezoeken en dergelijke kunnen worden betaald door degene die bezocht worden of er belang bij hebben (Laat uw winkel openen door WA voor slechts x euro!). Er kunnen aandelen worden uitgegeven of certificaten onder mensen die zo koningsgezind zijn dat het hen toch niet uitmaakt of hun aandeel enig rendement oplevert.

De beperkte kosten die daarna nog aan staatszaken moeten worden opgebracht kunnen ruim worden gecompenseerd uit de extra belastinginkomsten na afschaffing van zijn belastingvoordeel (winst 190 miljoen).

Het is hier een beetje korte door de bocht gesteld maar het gaat om het principe. Profijtbeginsel kan soms ook een mooi uitgangspunt zijn, zeker als het om zoiets gemeenschappelijks gaat als onze Koninklijke Traditie. Een naam voor de BV heb ik nog niet verzonnen maar ik krijg hieronder vast hulp van de reageerders.

