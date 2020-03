We zijn bij deze coronacrisis totaal irrelevant geworden

Hè, wat? Sorry, ik zit te lezen, ik zet je even wat harder. Wie zijn relevant?

Irrelevant! Wij! We komen nergens meer in. In geen talkshow, in geen krant, niet op de radio en Facebook.

Heb geduld, ga even in zelfisolatie. Wacht een paar maanden totdat de crisis over is. Heb je nog wat op je bankrekening staan? Lees Camus!

Wachten, wachten? Ook dat nog. Weet je dat onze wetenschap het begrip ‘besmetting’ niet eens kent?

Het zijn de ogen die de aandacht trekken. Gedragspsychologen, cultuursociologen, pestfilosofen. Ze zijn gasten in talkshows en zitten aan tafel met een minister. En natuurlijk met een kunstenaar voor de volstrekt overgewaardeerde creativiteit en verbeelding. Dat was bij de financiële crisis in 2008 wel anders. Niks verbeelding. We waren niet van de buis te slaan en je kon de hoogste tarieven bedingen.

Waarom schitter je niet op instagram? Twitter je suf. Schrijf ingezonden brieven. Richt een Whatsapp-groep op. Sluit je desnoods aan bij een politiek forum.

Wat een onkunde, hoor ik. Onze modellen zijn helemaal niet geschikt om nu geretweet te worden. Ons vakgebied kijkt vanuit het heden systematisch naar het verleden en doet gefundeerde voorstellen voor de toekomst. Dat is wat we kunnen en waarmee we tot voor kort Nobelprijzen wonnen. Waarom krijgen wij geen media-aandacht om uit te leggen wat we niet weten?

Nee, dan liever een filmpje over een viroloog over een ziekte die hij of zij niet eens kent.

Ik probeer je te volgen maar moet even hoog nodig. Met reepjes van NRC, De Volkskrant en de VPRO-gids want het wc-papier is op. Maar om welke discipline gaat het eigenlijk?

Uhh…, iets met schaarste.

Dit kan natuurlijk niet

Ik begrijp niet dat je dat zelf niet door hebt.

Ik heb gewoon een andere insteek dan jij.

Luister: er is veel leed vanwege de c-crisis. Sociale en medische geïsoleerdheid, besmette patiënten, ouders overspoeld met online huiswerk voor hun kinderen. En jij beweert losjesweg dat Big Data het coronavirus zal overwinnen. Dat valt niet goed, begrijp je, en voelt qua communicatie volstrekt vreemd aan. Je klinkt als een godsdienstwaanzinnige. Neem een paar paracetamolletjes en laat je testen of lees Marx.

Nu overdrijf jij weer. Teveel last van isolatiestress, vermoed ik. Ik wil duidelijk maken dat er vier denklijnen zijn. Allereerst de gangbare: in China breekt een onbekend virus uit op een open beestenmarkt en verlamt de hele wereld. De tweede denklijn is dat God, Jahweh of Allah – of alle drie tezamen – de mensheid wil waarschuwen voor een wereldse goddeloosheid. De derde is dat de Aarde zelf vanwege zijn uitputting aan een overlevingstocht is begonnen. En de vierde tenslotte is dat we door een gebrek aan vertrouwen in data en algoritmen deze analoge ramp zelf over ons hebben afgeroepen. Ikzelf hang samen met Harari globaal deze vierde denklijn aan. Marx is zo 2019.

Je bent echt goed gek, zeg. Harari heeft in Homo Deus alleen maar gewezen op een hypothetische wens van de mensheid tot onsterfelijkheid vanwege het datageloof. Laat Harari met rust!

Ik bedoel: de ontwikkeling houdt niet op bij het laatste woord van Harari. Jullie denken allemaal een Harari te kunnen zijn. Er moet wel een verdere stap worden gedaan.

Wat wil je eigenlijk daarmee bereiken? Jouw benadering biedt geen enkel perspectief. Als je zelf een stap verder wil doen moet je wel over een heldere geest beschikken en vooral ook empathie tonen.

Je laat nu zien dat je Harari totaal niet begrepen hebt. Kunstmatige intelligentie en algoritmen maken het mogelijk dat mijn willoos brein kan worden gekoppeld aan een centraal digitaal zenuwcentrum in de cloud. De cloud weet eerder dan ikzelf wat ik wil. En in dit geval: het voorkomen van een besmetting. Inderdaad: Big Data verslaat het coronavirus.

‘Een heldere geest’, ‘empathie’? Waar heb je het over? Zo 2019!

PCNAC, eindelijk een nieuw vaccin?

Je moet weten dat je als consultant in het organisatie-advieswezen je nu al pro-actief moet focussen op de periode na de coronacrisis. Dat doen we met het PCMAC – met een M -, het Post Corona Management Advies Centrum. We gaan klanten digitaal empoweren hoe ze in het post coronatijdperk hun bedrijven kunnen focussen vanuit een eigen, dynamische tunnelvisie.

Is die PCN…

PCMAC

…die PCNAC niet vreselijk onzinnig. Voorlopig staat alles bijna stil en het is echt weer een voorbeeld van luchtfietserij van het advieswereldje. Maak je nuttig door anderhalvemeter warme maaltijden uit te delen aan dakloze bejaarden. Of zet een buurtapp op over het biologisch kweken van Romatomaten op je balkon. Nog beter: ga in een persoonlijke lockdown.

Kijk, dat is nou weer zo’n mindless reaction waarvan de wereld anno 2020 overloopt maar niet beter van wordt. Natuurlijk ben ik solidair en doe ik vrijwilligerswerk – ik ben deurwacht bij het plaatselijke uitvaartcentrum – maar het PCMAC – met een M – is far beyond that.

Wat moet ik mij voorstellen bij het coachen door het P…

PCMAC

…PCNAC?

PCMAC. Wij zeggen tegen de ondernemers: maak een zero-picture. En vanuit dat nul-plaatje kun je drie strategieën updaten: deep restauration, starting-through of een new level elimination. Ik geef toe dat het even wennen is om totaal nieuwe varianten van management te framen maar je zult toch iets moeten performen. Je kunt je als entrepreneur niet permitteren om vanuit een waiting mode achterover te chillen totdat de zaak als vanzelf weer casht.

Heb je wel eens gedacht aan de mogelijkheid dat die PCMAC – hè, hè – van jou alsnog in quarantaine moet en daar nooit meer uitkomt?