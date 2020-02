Op 12 februari ’20 zat ik bij een openbare workshop over de aanpak van Seksueel Geweld in Rotterdam. De belangstelling was groot. De workshop werd gegeven door het Team Zeden van de Nationale Politie en de Eenheid van Rotterdam. Het ging over zedenzaken, seksueel misbruik, groepsverkrachting.

Een van de praktijkvoorbeelden was: een groep jongens van 15 jaar en 16 jaar verkrachten een volwassen vrouw. Na een paar weken worden ze opgepakt, dankzij de succesvolle aanpak van de politie in samenwerking met het tv-programma ‘Opsporing verzocht’. Van het Openbaar Ministerie en de rechters krijgen ze een jeugdstraf van een aantal maanden vanwege hun leeftijd en hun kwetsbaarheid (opvoeding).

Toen ik dit verhaal hoorde, moest ik denken aan een soortgelijke verkrachtingszaak in Den Haag van enkele jaren geleden. De daders zijn nooit gepakt en het slachtoffer ging van de ene psycholoog naar de andere, maar helaas zonder succes. Ik heb haar toen een paar keer gezien, maar kon haar als maatschappelijk werker ook niet helpen. Ze sneed in haar armen om zo te vergeten wat haar was aangedaan, om de innerlijke pijn te verdringen.

Beseffen de daders wel wat ze met hun slachtoffers doen, vraag ik me af? Iemand verkrachten, pijn doen, geweld gebruiken. Dat zo iemand onrecht wordt aangedaan, getraumatiseerd, in angst leeft, niet meer van seks kan genieten. Geen relatie meer durft aan te gaan. Je kan minderjarig zijn maar dat mag nooit maar dan ook nooit een excuus zijn om een vrouw te verkrachten, pijn te doen, geweld te gebruiken. Ook jij hebt je eigenverantwoordelijkheden. Je hoort je met fatsoen en respect te gedragen. Jeugdstrafrecht is niet bedoel om je gewelddadig te gedragen, vrouwen te verkrachten en vervolgens met een paar maanden vrij te komen.

Natuurlijk kunnen we het rechtssysteem niet onmiddellijk wijzigen voor een paar daders. Natuurlijk moet je elke verkrachtingszaak apart behandelen. Maar wat ik niet begrijp is het volgende: op verkrachting staat een gevangenisstraf van maximaal 12 jaar. Waarom krijgen deze daders dan maar een paar maanden? Die jongens zullen lak hebben aan deze straf.

Straf is niet alleen bedoeld om te vergelden, maar ook om de daders aan het denken te zetten zodat ze nooit meer zo’n misdaad plegen. Voor gevallen als hierboven beschreven moet je duidelijk en consequent zijn. Ze horen minimaal 3 jaar gevangenisstraf en 3 jaar psychologische heropvoedingscursussen te krijgen. Ja, ze zijn minderjarig, maar ze zijn ook daders. Daders moet je straffen en niet belonen.