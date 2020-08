Terug van zijn noodlottig geplande vakantie probeert minister Hugo de Jonge de politieke schade met zogenaamde daadkracht te beperken: binnenkort kunnen burgers verplicht worden in quarantaine te gaan. Wie weigert, wordt aangepakt: dan legt de burgemeester bijvoorbeeld een last onder dwangsom op.

Daarmee heeft De Jonge het testen, testen, testen effectief gesaboteerd.

Zo’n quarantaine voor jou en wellicht je gezin levert grote moeilijkheden op als om je heen de maatschappij gewoon voortdendert. Er is immers geen lockdown met allerlei faciliteiten en regelingen. Wellicht kunnen jij en je partner veertien dagen geen geld verdienen. De kinderen zijn niet welkom op school. Komt iemand van de gemeente de boodschappen voor je doen of zingt men het hooglied van de mantelzorgers? Enzovoorts.

Wie eenmaal als potentieel virusdrager is geïdentificeerd krijgt te maken met het onderzoek naar zijn of haar contacten van de laatste tijd. Ook zij worden dan geconfronteerd met de macht van de staat. Dikke kans dat ook zij huisarrest krijgen want zo kun je een verplichte quarantaine op last onder dwangsom wel noemen.

Daar maak je geen vrienden mee. Dat brengt je hele maatschappelijke netwerk in wanorde.

Wat doet de verstandige burger dus? Blijf onder de radar. Laat je alleen testen als het absoluut onvermijdelijk is. Zie het eerst een aantal dagen aan en probeer het dan nóg met huismiddeltjes. Zet je gewone leven zoveel mogelijk voort. Val niet op.

Dát zal minister De Jonge met zijn maatregel bereiken. Niet bij iedereen. Lang niet bij iedereen. Dit is een gehoorzaam en uitermate gezagsgetrouw volk. Er kwamen tijdens de bezetting een hoop koper en veel radio’s binnen, toen die moesten worden ingeleverd maar heel erg veel ook niet. Het mag geen verbazing wekken als zeker dertig procent van de bevolking coronatesten voortaan mijdt. En wat moet je dan doen? Mensen in de boeien slaan die snotterend worden aangetroffen?