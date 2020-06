Vorige week zijn duizenden nertsen geruimd, zoals ze dat eufemistisch noemen. Net als puin ruim je dus ook dieren. Wat ze bedoelen is op gruwelijke wijze doden van prachtige dieren die een vreselijk leven moesten lijden als pelsdier. Maar in de media horen en zien we vooral de krokodillentranen van de nertsenfokkers.

In Deurne vond de eerste massaslachting plaatst: 1.600 moederdieren en zo’n 8.000 pups. Daarna volgden nog 9 fokkerijen. Waaronder een bedrijf met niet minder dan 40.000 dieren.

Een paar seconden

Het NOS Journaal wist te melden dat de dieren bij vergassing ‘binnen een paar seconden dood gingen’, door ons groen onderstreept in onderstaande schermfoto:

Minutenlange doodstrijd

Ben zeer benieuwd welke bron de NOS voor deze onzinnige uitspraak heeft, want nertsen worden vergast en dat is een regelrechte doodsstrijd die wel minutenlang duurt. Nertsen kunnen namelijk heel goed zwemmen. Daarom kunnen ze lang hun adem in houden en duurt het dus een hele tijd voordat ze in de houten vergaskist buiten bewust zijn raken.

Tijdens die minutenlange doodsstrijd doen ze er alles aan om uit de kist te ontsnappen wat natuurlijk niet kan. Een pijnlijk bewijs hiervan zijn de krassen die de poten van de dieren maken. Maar ach, een kniesoor die daarop let.

De krokodillentranen van de nertsenfokkers

Op televisie kwamen vooral de huilende ‘dierenverzorgers’ aan het woord. De term dierenverzorgers komt overigens van minister Schouten en ze bedoelde daarmee echt de fokkers. Gelukkig is er psychische zorg voor de boeren, lees ik bij Omroep Brabant. Meteen moet ik denken aan een jonge nertsenfokker die het volgende vertelde:

Mijn vader en ik gaan gewoon door in het buitenland. Ik zit nu te kijken in Wisconsin. Als je wil mag je een nerts daar gewoon in een pak melk proppen.

Wat houden ze toch van hun dieren. En heel belangrijk: de gedupeerden kunnen aanspraak maken op compensatie uit het Diergezondheidsfonds, dat wordt gefinancierd uit publieke middelen. En niet getreurd, na een ‘ruiming’ en even leeg te hebben gestaan kan een bedrijf gewoon nieuwe dieren plaatsen, want het verbod op het houden van nertsen gaat pas in 2024 in. Minstens twee fokkers hebben al laten weten een herstart te maken.

En nu, na alle psychische hulp en compensatie, even wat feiten op een rijtje. Veel nertsenhouders zijn steenrijk. Zo werd het vermogen van nertsenfokker Jos van Deurzen in 2019 geschat op 89 miljoen euro. Een stijging van 11 miljoen vergeleken met 2 jaar daarvoor:

Er staat nu nog zo’n 2,2 miljoen op de bank. Ook heeft mijn vader geïnvesteerd in vastgoed in Amerika: hij heeft daar 35 huizen.

Maar de kroon wordt gespannen door de nummer 346 van de #quote500, Rien en Pierre Leeyen, goed voor 130 miljoen euro ernstig dierenleed.

Fraudeurs

En als het niet snel genoeg gaat met het binnen harken van zo veel mogelijk geld voor 2024 kan je natuurlijk altijd nog de boel oplichten. Vorig jaar nog deed de Fiod een inval bij elf frauderende nertsenfokkers, die via bankrekeningen in Luxemburg naar schatting 50 miljoen euro verborgen hielden voor de belasting. Er werden 8 woningen, 18 banktegoeden en voor 23.500 euro aan cash geld in beslag genomen, tijdens invallen in Appeltern, Gemert, Houten, Malden, Putten en Zeewolde.

Hoe is het mogelijk

En nu lijkt het allemaal over de volksgezondheid te gaan, want dat was natuurlijk de reden voor de massale slachting van de dieren – en geld. Maar de discussie zou over iets heel anders moeten gaan. Hoe is het mogelijk dat wij in deze moderne tijd nog meer dan honderd van dit soort gruwelijke bedrijven hebben in Nederland?

Jaarrond leven zo’n 5 miljoen nertsen onder erbarmelijke omstandigheden in kleine kooitjes. De moederdieren werpen de jongen die, zodra ze hun wintervacht hebben, gedood worden. De moederdieren krijgen in maart weer nieuwe jongen en zo is de cirkel weer rond.

Geen krokodillentranen maar vervroegde sluiting

Bont voor Dieren en Animal Rights demonstreerden deze week omdat zij een vervroegde sluiting van alle nertsenhouderijen willen en ook House of Animals pleitte daar al voor. Een vervroegde sluiting om ruim 20 miljoen nertsen de komende 3,5 jaar een afschuwelijk lot te besparen is de enige juiste beslissing.

Dit artikel verscheen eerder op AnimalsToday