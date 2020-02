Elke keer als er ophef is rond Forum voor Democratie-frontman Thierry Baudet zie je dat als ware het op commando de verdedigingslinies geactiveerd worden. Forum voor Democratie heeft een uitgebreid propagandanetwerk dat de leider vrijwel kritiekloos verdedigt. Het laatste akkefietje met het programma Buitenhof is daar een mooi voorbeeld van. Zijn poortwachters nemen geen blad voor de mond en tonen geen enkel zelfinzicht.

Baudet wist de aandacht op zich te vestigen door een kort geding aan te kondigen tegen Buitenhof waarin hij een rectificatie eist naar aanleiding van een hem onwelgevallige uitspraak van presentatrice Natalie Righton. Zij stelde aan senator Henk Otten (de bekendste FvD-afvallige) de volgende vraag:

“Thierry Baudet baarde deze week in de Tweede Kamer opzien door te zeggen dat hij denkt dat de EU een vooropgezet plan heeft om het blanke Europese ras te vervangen door Afrikaanse migranten. Dat zorgde ervoor dat de vice-premier De Jonge afgelopen vrijdag zei dat is wel heel radicaal taalgebruik, en ik wil eigenlijk iedereen oproepen zich daar tegen uit te spreken. Wat vindt u daarvan?”

Hoewel dat inderdaad niet letterlijk is wat Baudet in de Tweede Kamer zei, is het wel degelijk te herleiden uit zijn optreden in de Tweede Kamer. Buitenhof deed naar eigen zeggen aan parafrasering en dat was mij als kijker ook duidelijk. Ik betwijfel of het kort geding van Baudet tegen Buitenhof dan ook een kans maakt. Wanneer de rechtbank ook nog eens rekening houdt met de context waarin deze vraag werd gesteld lijkt het me zelfs kansloos. Iedereen die de laatste jaren ook maar een beetje opgelet heeft weet dat Baudet zich al eerder in racistische bewoordingen heeft uitgelaten over omvolkingstheorieën. Voor wie er voor koos ziende blind te zijn: Journalist Chris Klomp zette het deze week nog even voor je op een rijtje in dit artikel. Ook sprak Baudet al in 2015 zijn voorkeur uit voor een ‘dominant blank Europa‘.

Steeds als er controverse heerst rond Baudet staan al snel de hulptroepen paraat. Het lijkt net alsof het van tevoren zo gepland is. Bekende sokpoppen en trollen roeren zich op Twitter en alt-rechtse blogs als TPO, De Dagelijkse Standaard, Opiniez maar ook meer reguliere media als Elsevier of De Telegraaf en nemen het op voor de radicale bokkensprongen van Baudet. Dit keer werd er zwaar geschut in gezet. FvD-raadslid/Statenlid/senator Annabel Nanninga mocht haar gal spuwen op GeenStijl, je zou haar ook kunnen kennen als uitvinder van racistische benamingen voor vluchtelingen en haar voorliefde voor antisemitische grapjes op 4 mei.

Nanninga liep op GeenStijl leeg in een even voorspelbaar als verongelijkt stukje met als titel: “Nederlanders laten zich niet meer intimideren door politici en mainstream pers”. Die titel is al veelzeggend; Nanninga suggereert dat ze namens alle Nederlanders spreekt, ze roept een dreigende sfeer op door het over ‘intimideren’ te hebben en natuurlijk moet ook de pers er weer aan geloven. Alles zodat haar politiek leider maar goed ziet dat ze voor hem opkomt, want kritische vragen dat kan natuurlijk niet! Ze doorspekt haar betoog met de grijsgedraaide (en zelden onderbouwde) riedel over migratie en islam en toont nergens aan wat Buitenhof verkeerd zou hebben gedaan.

Ze wentelt zich in de even zo voorspelbare slachtofferrol en legt de schuld van alle polarisatie buiten haar partij. En natuurlijk zijn alle beschuldigingen van racisme en fascisme leugens. Voor iemand die dagelijks in deze kringen verkeert heeft mevrouw Nanninga op z’n minst een bord voor haar kop. Want de buitenwereld ziet het al jaren en benoemt het gewoon. Als ze bovendien eens naar de reacties onder uitingen van haar en haar partijgenoten op social media zou kijken kan ze weten dat de retoriek van Forum dagelijks karrenvrachten aan racistische steunverklaringen oplevert. Alleen dat al zou een alarmbelletje moeten doen rinkelen.

De geestelijk vader van Thierry Baudet als politicus, Paul Cliteur, krijgt op De Dagelijkse Standaard gelegenheid om zich druk te maken over de vermeende ‘framing’ van zijn pupil. Hij doet er nog een schepje bovenop door te beweren dat Henk Otten was uitgenodigd om Buitenhof te helpen de zogenaamde ‘racismemythe’ in stand te houden. Wie Cliteur een beetje volgt weet dat de volgende complottheorie nooit ver weg kan zijn.

Ook op de website van Elsevier kan hij zijn ei kwijt. Via een lang verslag over het betreffende Kamerdebat (waarin de politieke tegenstanders van Baudet ook van vals spel beticht worden) komt Cliteur keurig tot de conclusie dat de parafrasering van Buitenhof een vunzige aanval is op Baudet. Voor het gemak lijkt ook Cliteur even te zijn vergeten dat Baudet in het verleden zich wel op deze (en andere) manier(en) racistisch geuit heeft. Of zou hij dat net even gemist hebben? Cliteur sluit af met de mededeling dat hij zich schaamt dat hij ooit columnist was van Buitenhof. Misschien heeft Paul een oplossing als Forum ooit aan de macht komt? Hij meent immers dat het aanzetten tot onwelgevallige meningen strafbaar gemaakt zou moeten worden. Dat laatste parafraseer ik, en het klopt nog ook!

Behalve dat de verdedigingslinie van Baudet wat zwak en kleinzielig overkomt is het ook van een ongekende hypocrisie. Baudet en de zijnen (inclusief Nanninga en Cliteur) staan niet bepaald bekend om hun hoffelijke omgangsvormen met politieke tegenstanders. Ook vergeten de onvermoeibare strijders voor vrijheid van meningsuiting opeens het standpunt van hun eigen partij over die vrijheid: behalve oproepen tot geweld “hoort alles toegestaan te zijn”. Tom-Jan Meeus schreef er een sterke column over in NRC Handelsblad.

We kunnen natuurlijk lacherig doen over de laffe poortwachters van Thierry Baudet, maar het is niet om te lachen. In dezelfde week waarin Baudet zijn omvolkingstheorie verdedigde in de Tweede Kamer werd een bloederige aanslag gepleegd door een terrorist in het Duitse Hanau die een beroep deed op diezelfde theorie. En ook in naam van de strijd tegen de bij Forum populaire theorie van het cultuurmarxisme zijn al vele aanslagen gepleegd. Ik zou als politicus op zijn minst (eindelijk!) eens achter mijn oren krabben als keer op keer blijkt dat terroristen dezelfde retoriek bezigen. Maar inhoudelijke kritiek op het racistische gedachtegoed is niet gewenst bij extreemrechtse politici en opiniemakers. En de constatering dat ze dat gedachtegoed delen met terroristen al helemaal niet. Dan ben je opeens gevaarlijk aan het demoniseren en is de vergelijking met Volkert nooit ver weg.

Op het eerste gezicht lijkt het dat Forum voor Democratie een riskant gokje waagt met dit kort geding. Immers een verlies zou beschouwd kunnen worden als bewijs dat Thierry Baudet een racist is. Tegelijkertijd kan hij eigenlijk niet verliezen. Als hij wint zijn de mainstream media hem kwaadaardig aan het framen, als hij verliest is dat ongetwijfeld te schuld van een activistische D66-rechter. Een groot deel van het voetvolk uit het Renaissanceleger zal dat klakkeloos aannemen.

Baudet lijkt te denken dat alle aandacht goede aandacht is. Dat is nog maar de vraag; een deel van zijn eigen achterban zal het nog steeds niet willen zien (die moeten we blijven aanspreken), maar het zal lastiger worden om nieuwe aanwas te krijgen zolang de ontmaskering doorgaat . Ook zie je af en toe actieve leden de partij verlaten. En, niet onbelangrijk, hoe meer besmet Forum raakt, hoe eerder het voor CDA en VVD onmogelijk wordt deze extreemrechtse partij niet meer uit te sluiten.

De verdediging van extreemrechtse opvattingen is vaak niet alleen inconsequent maar vooral bijzonder laf van aard. Dat geldt niet alleen voor poortwachters als Cliteur en Nanninga maar ook voor tientallen politici en opiniemakers die keer op keer in de bres springen voor de radicale flaters van Baudet. Zou het echt zo zijn dat ze de de racistische en fascistoïde uitingen niet herkennen? Dat geldt misschien voor een deel van de ‘useful idiots’ in het trollenleger, maar niet voor het hogere kader. De meesten doen er vaak net zo hard aan mee.

Als figuren als Nanninga en Cliteur de racistische opvattingen van Baudet niet delen dan zouden ze er afstand van moeten nemen in plaats van ze te verdedigen. Als ze dat niet doen omdat ze niet durven op te staan tegen Baudet of geen afstand willen nemen van het boeket van bijbaantjes dat ze als vergoeding krijgen is het laf opportunisme. Als ze de racistische opvattingen wel delen dan is het minstens zo laf dat ze er niet voor uitkomen en zich blijven verschuilen achter een masker van vrije meningsuiting, intellectualisme en demagogie. Own it!