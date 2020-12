Foto’s van De Nieuwe Sint worden vaak gebruikt bij artikelen die niet over hem gaan omdat het beeld heel sterk en veelzeggend is. Dit zag ik ook eerder bij Joop. Niet veel mensen weten dat ik, Patrick Mathurin, in 1999 ben afgestudeerd als talent van het jaar van de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem fact: Theater/Drama, met het spelen en zelf regiseren van De Apologie van Socrates. En dat ik daarna naar de Verenigde Staten ben gegaan met een Fullbright Fellowship en aanvullende beurzen om me verder te bekwamen en het verder ontwikkelen van mijn Master Plan.

Na jaren van voorwerk begon ik in 2008 het kunstproject “Het proces Socrates” om door middel van kunst Nederland te veranderen. Op een artistieke manier maakte ik racisme bespreekbaar. Een belangrijk element daarin was natuurlijk de racistische karikatuur Zwarte Piet. Ook droeg ik de oplossing aan voor het probleem. Die oplossing verpakte ik in het in 2009 geschreven lied “Sinterklaasje zonder knecht”, waarvan ik in 2010 de videoclip maakte en die op YouTube en Facebook plaatste. De enige oplossing voor een feest zonder rassen- en klassenverschil is een feest zonder knecht waarbij er alleen maar Sinten zijn. Door de focus op `Iedereen is Sint` te leggen was de nadruk gelegd op verbinding en het positieve. Door de Sint te ontdoen van zijn knechten was hij geen slavenhouder meer, maar waar hij in eerste instantie om geroemd werd: de goedheiligman.

De jongelui die ik hiermee geïnspireerd had om ook op te staan richtten zich naar mijn idee jammergenoeg alleen op de racistische karikatuur `Zwarte Piet` en het was voor mij ook begrijpelijk dat ze met hun aanpak veel weerstand zouden ondervinden. Nederlanders vinden het verschrikkelijk om racist genoemd te worden. Zeker in die tijd toen men nog dacht dat dit het meest liberale en gastvrije land ter wereld was. Maar het bracht wel wat teweeg.

Ondanks dat de focus dus verschoof van kunst naar een agressieve discussie probeerde ik waar ik kon met mijn initiële idee de ontstane beweging nog bij te sturen. Waar het kon verscheen ik bij publieke manifestaties of discussies met een mijter. Mijn optredens werden zo positief ontvangen dat in 2015 De Nieuwe Sint gelanceerd werd met een grote foto op de voorpagina en een interview met nog een grote foto in Het Parool. Ook werd De Nieuwe Sint uitgenodigd bij de late-night talkshow Pauw. In dat weekend was er ook de verschrikkelijke aanval op Charlie Hebdo, wat natuurlijk het wereldnieuws domineerde. Ik denk dat er anders zeker veel meer internationale aandacht voor dit heugelijk feit, dat Nederland een Nieuwe Sint heeft zonder nepbaard en nepharen maar met een bruine huidskleur en dreadlocks, zou zijn.

De Nieuwe Sint brengt de boodschap van vriendschap en liefde en deelt rode en witte rozen uit om dat te symboliseren. Daarnaast deelt hij naast het gebruikelijke snoepgoed ook mandarijnen uit om de jeugd toch enigszins te inspireren te letten op hun gezondheid. Ook doet hij aan talentontwikkeling. Tijdens zijn viering houdt hij danswedstrijden en de mooiste mijter competities voor de jeugd. Elk jaar is er een aankomst met de boot met brassband en mede-Sinten, en een intocht met een schimmel en een spektaculaire viering. De eerste was in het Bijlmerpark Theater in Amsterdam Zuid-Oost. Daarna kwam in 2017 een viering op het Museumplein in Amsterdam-Zuid. De afgelopen twee jaren waren die spektakels in de Paradiso in Amsterdam-Centrum.

Naar mijn idee is het van essentieel belang dat de kinderen een positief zelfbeeld krijgen door helden en voorbeelden te zien waarmee zij zich kunnen vereenzelvigen. Ook donkere kinderen moeten gestimuleerd worden om het goede, de Sint, in zichzelf te zien, en te zoeken en dit uit te dragen, maar ook voor witte kinderen is het belangrijk dat ze voorbeeldfuncties in verschillende kleuren en geslachten zien.

Daarom is dit idee de enige oplossing. Niet een jaarlijks terugkomend feest met een witte goedheiligman en Zwarte Pieten. Ook niet een feest met die goedheiligman en roetveeg of kleurenpieten, want de roetvegen zijn gewoon verkapte zwarte pieten want anders zouden ze zichzelf toch wel wassen, en de kleurenpieten staan symbool voor de verschillende bevolkingsgroepen op deze aarde. De enige oplossing is een feest zonder klassen en rassenverschillen. Een feest met alleen maar Sinten. Daarom voel ik me ook zo gesteund door grote bedrijven zoals Google die aangeven dat dat hele Pieten gedoe geboycot moet worden. Een feest met alleen maar Sinten is de enige oplossing. Iedereen is Sint!

De wereld is ondertussen al op de hoogte van wat er zich in Nederland afspeelt aangaande de jaarlijks terugkerende viering van Sinterklaas en zijn knecht, en dat er strijd geleverd wordt om deze traditie in deze racistische vorm afgeschaft te krijgen, maar ook de agressie die ermee gepaard gaat door de voorstanders om hier tegenin te gaan. De focus ligt daarin volledig op de racistische karikatuur Zwarte Piet. Ik zou het geweldig vinden als ik uw nationale podium kan gebruiken om deze verbindende oplossing een luidere stem te geven. De Nieuwe Sint brengt een feest met alleen maar Sinten.