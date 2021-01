De gasten zijn overdag lekker op hun werk in het ziekenhuis of waar dan ook en rijden 's avonds nog eens naar Hilversum om naar de rest van Nederland te roepen: 'Blijf thuis'.

Dag na dag, avond aan avond krijgen we als tv-kijker of radioluisteraar gesprekstafels voorgeschoteld met mensen die het nieuws voor ons duiden. Al elf maanden vormt corona de hoofdmoot in deze talkshows. We krijgen veel scholing over virussen en zijn nu met 17 miljoen experts in Nederland.

Echter, wat doen al de professionele experts, virologen, artsen, hoogleraren, RIVM-ers, daar aan die tafels? Die gaan zich avond aan avond te buiten met het geven van gedrágsverplichtingen, waar ze nu net geen verstand van hebben. Tot schreeuwend aan toe. Ab Osterhaus bijvoorbeeld: “Er is een dictator nodig”. Hoeveel keer was hij in Hilversum, kan die man niet eens in quarantaine de komende elf maanden?

De lijst met kerndeskundigen van het OMT bevat geen enkele gedragsdeskundige. Toch menen zij zich juist over het gedrag tot het publiek te moeten richten, met veel white male supremacy. Als wethouder Hekkings dringen ze op aan de buis. Een enkeling als hoogleraar virologie Marianne Koopmans uitgezonderd, de meest deskundige van allemaal, die stelt dat de echte oorzaak mondiaal ligt in het te dicht op dieren leven door mensen. Er zijn in Nederland 170 miljoen dieren, 10 per inwoner, elk een koe, een varken, 10 kippen, etcetera. Kinderen en jongeren zie je niet aan de gesprekstafels. Zij moeten thuis, als er geen iPad of laptop is, op de telefoon van hun ouders de schoollessen volgen.

Als er nu iets online met Zoom kan dan zijn het wel de talkshows. Maar het Mediapark in Hilversum, met de beste beeldapparatuur en zoom-capaciteit van Nederland, mag vele keren per avond live uitzenden met talkshowmasters die zo’n acht gasten naar de studio laten komen om ons als kijkers gezellig toe te spreken dat wij thuis echt niet meer dan twee mensen, ondertussen teruggebracht tot een, mogen ontvangen.

“Het is echt zo druk op de weg, niemand houdt zich ook aan de regels” zeggen de net gearriveerde gasten dan. Soms komen ze ook nog ‘freshly arrived’ van het vliegveld uit New York of Washington. Zelfs bij de radio waar je niemand kunt zien, halen ze elk uur een nieuwe groep naar de studio.

Wonderlijk is dat iedereen papieren heeft waardoor hen geen enkele mobiliteitsrestrictie wordt opgelegd, ook geen avondklok, want ze hebben immers een essentieel beroep. De jeugd en het onderwijs daarentegen zijn niet zo essentieel. Nee de jeugd, dat is de grote boosdoener.

Voor elke ic-patiënt, twee jongeren met mentale problemen bij de GGZ. Mijn studerende dochter (eveneens maanden voor alles achter het scherm, voor colleges, sporten, werkgroepen, vrienden) vernam reeds van twee zelfmoorden de afgelopen twee maanden in de ruimere studiekring. Je kunt de jeugd niet opsluiten.

‘Open de scholen, sluit de kerken’. Dat was de leus van de Verlichting. Twee eeuwen later is dit nog niet tot het kabinet doorgedrongen, nee zij houden vast aan kerken, luchthavens en talkshows open terwijl de scholen, sportclubs, theaters en horeca dicht moeten.