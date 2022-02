De overheid zegt gokverslaving te bestrijden maar veroorzaakt die tegelijkertijd

De eerste metingen onder gokkers laten een enorme piek zien in online gokverkeer

Wie gelooft er nog dat de overheid mensen echt wil afhouden van een gokverslaving?

De 100% staatsonderneming De Nederlandse Loterij: “Bij een €5 inleg kun je een mooi bedrag winnen!” en “Op wie zet jij in? Ontvang een Gratis Weddenschap van €10!”

Diezelfde overheid als Kansspel Autoriteit: “Speel niet om geld te winnen” en “Laat u niet beïnvloeden door reclames, promoties of bonussen”.

De cijfers verschillen, maar tussen de 60.000 en 80.000 Nederlanders hadden al een gokprobleem voor de legalisatie van online gokken, volgens onder meer het ministerie van Justitie. Dit was al een conservatieve schatting, met de gigantische explosie van reclames gericht op met name jongeren, zal dit aantal alleen maar gestegen zijn. De eerste metingen onder gokkers laten een enorme piek zien in online gokverkeer.

Te triest voor woorden natuurlijk dat zo’n oud-bondscoach Dick Advocaat zich hiervoor leent. Of oud-politiewoordvoerder Ellie Lust en sportcommentator bij de publieke omroep, Wesley Snijder.

Maar dat de overheid letterlijk zelf voor 100% eigenaar is van dit bedrijf.. En dan ook nog toezichthouder moet spelen op datzelfde bedrijf..

Je zult maar strijden tegen een gokprobleem. Wie zou die wedstrijd gaan winnen?