Het kabinet houdt niet alleen informatie achter in de toeslagenaffaire. Maandenlang probeerde het kabinet Kamervragen te ontwijken over het onzalige plan om voor minimaal € 10 miljoen het bedrijf ‘Bonaire Brandstof Terminals B.V.’ (BBT) op te richten. Dit bedrijf krijgt de opdracht om te midden van de klimaatcrisis een compleet nieuwe olie-infrastructuur aan te leggen op Bonaire, dwars door kwetsbare natuurgebieden met koraal. Bonaire zal hierdoor voor de komende 30-40 jaar vast blijven zitten aan olie, als een schip aan haar anker. De gevolgen zullen enorm zijn.

Voor hetzelfde geld kan het heel anders. Meer fossiele brandstoffen vormen niet de oplossing voor Bonaires’ energieprobleem. Uit onderzoek blijkt dat Bonaire een volledig duurzame toekomst tegemoet zou kunnen gaan door in te zetten op zonne- en windenergie en zelfs energie uit zee. Het kabinet kan met de oprichting van Bonaire Brandstof Terminals een doorslaggevende impuls geven aan de energietransitie op het eiland.

Bonaire is een bijzondere gemeente binnen het Koninkrijk der Nederlanden en heeft een groot energieprobleem, al jaren. Het eiland is zwaar afhankelijk van olie, voor het luchtverkeer, de elektriciteitsopwekking, de drinkwaterproductie en het wegverkeer. Het inmiddels failliete bedrijf ‘Bopec’, dat de op- en overslag regelde, deed nauwelijks aan onderhoud, waardoor veiligheids- en milieurisico’s onacceptabele niveaus bereikten. Omdat de situatie vorig jaar volledig onhoudbaar en uitzichtloos werd heeft het kabinet noodmaatregelen getroffen zodat in elk geval het licht niet uitgaat op Bonaire. De enige lange termijnoplossing die er volgens het kabinet is, is een compleet nieuwe olie-infrastructuur aan laten leggen en Bonaire Brandstof Terminals B.V. zou dat moeten regelen. Fossiele politiek anno 2021, ver van ons bed, maar binnen het Koninkrijk.

Dat is echt de verkeerde keuze.

Vier maanden nadat de eerste Kamervragen hierover werden gesteld, weet het kabinet het verhaal daarachter nog steeds niet sluitend te krijgen. De Partij voor de Dieren zag zich genoodzaakt een set van 100 Kamervragen in te dienen om helderheid te verkrijgen. Maar door de vele onbeantwoorde vragen, blijft het onduidelijk waarom het kabinet ten koste van alles door wil gaan met de oprichting van een fossiele brandstofterminal. Er is een veel beter, mogelijk tot 100% duurzaam toekomstperspectief in zicht.

Het zon- en windrijke Bonaire is een kansrijke plek voor duurzame alternatieven. Bonaire loopt nu al voor op Nederland als het gaat om duurzame opwekking. Door technologische ontwikkelingen kan via getijdenenergie tevens de zee benut worden voor het geval zon en wind te weinig garanties zouden geven. Zolang er nog fossiele brandstoffen nodig zijn, kunnen de bestaande verlaten Bopec-faciliteiten gerenoveerd worden. Nederland zou samen met Bonaire kunnen kiezen om een bedrijf op te richten dat tot taak heeft duurzame, betaalbare energie te leveren. Met inachtneming van een redelijk transitiepad om van die vervuilende fossiele brandstoffen af te komen.

Bon bini, duurzame toekomst, Ayo! Fossiele vervuiling, Bon nochi Rutte-doctrine!