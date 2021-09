De volgende clusterfuck van Rutte: de energietransitie

De energietransitie is urgent. Dat hebben bijvoorbeeld de overstromingen in Limburg en Duitsland laten zien. Toch ben je gek als je nog zonnepanelen op het dak legt. Ook is het verstandig de aanschaf van een elektrische auto zo lang mogelijk uit te stellen. Rijd je benzinemodel of dieseltje op tot het echt niet meer gaat. Dat is waarschijnlijk de enige manier om te ontkomen aan de volgende clusterfuck die Rutte en de zijnen de maatschappij bereiden: het stroomnet kan de energietransitie niet aan. Donderdagavond luidde Daan Schut, chief transition officer bij het netwerkbedrijf Alliander bij Nieuwsuur de noodklok. Ondanks investeringen van een paar honderd miljoen euro kunnen hij en zijn mensen de ontwikkelingen niet bij houden. Als er wel genoeg geld komt, loopt het allemaal vast op het gebrek aan vaklui. Er zijn 3500 specialisten nodig en die kan hij met geen mogelijkheid vinden.

Bezitters van zonnepanelen zijn het haasje. Ze zijn destijds tot hun investering verlokt met de belofte dat het energiebedrijf hun overtollige stroom bij veel zon aan zou kopen. Dat werd dan verrekend met de energie die ze op sombere dagen met weinig eigen productie geleverd kregen. Op die manier verdiende je de kosten van de panelen op den duur terug. Daan Schut vertelde dat consumenten inmiddels zoveel stroom aanleveren dat de kabels in hun wijk het haast niet meer aan kunnen. Wordt het teveel, dan schakelen de zonnepanelen zichzelf uit. Althans dat viel uit zijn woorden op te maken. Dus: bij veel zon houd je installatie er mee op. Gelukkig was er een oplossing: je kon altijd batterijen in huis opnemen om de overtollige stroom voor later te bewaren. Zo’n batterij lijkt in vormgeving en omvang enigszins op zo´n ruimte vretende koel-vries-combinatie van een metertje of twee hoog. Prijzen vanaf 5000 euro. Schut wist wel een prikkel om de consument tot aanschaf van deze dure grap te verleiden. Je verlaagde gewoon de prijs die het energiebedrijf voor zonnestroom wenste te leveren. Deden ze in het buitenland ook. Met andere woorden: je verandert de berekening waarmee je de klanten eerst de zonnepanelen hebt aangeluld. Mijn vader zaliger zou zeggen: “Je wordt besodemieterd waar je bij staat”.

Daarnaast moesten er ook nog grote wijkbatterijen komen.

Schut had nog meer slecht nieuws. Omdat het net tegen zijn grenzen aanloopt, kan het een vergroting van de productie door de energiebedrijven ook maar in zeer beperkte mate aan. Daarom zal het plaatsen van de duizenden extra laadpalen voor elektrische auto’s niet zo gemakkelijk gaan en veel langer duren dan nu wordt beloofd. Daar sta je als milieubewuste burger met je duur gekochte elektrische auto.

Nu al kunnen nieuwe kantoren en bedrijven in grote stukken van Nederland geen elektriciteitsaansluiting krijgen omdat het net het eenvoudigweg niet aan kan. Ze komen op wachtlijsten. Dat kan ook burgers overkomen die zo onvoorzichtig waren een warmtepomp aan te schaffen en nu een verzwaring nodig hebben van hun aansluiting.

In weer andere gebieden mogen geen zonneparken meer worden aangelegd.

En dat terwijl Alliander grote investeringen doet. In 2030 zullen die naar verwachting zijn opgelopen tot €1,2 miljard per jaar. Niet genoeg om het net robuust genoeg te maken voor de energietransitie.

Ondertussen blijken alle “van het gas af projecten” in het hele land op grote praktische moeilijkheden te stuiten. Daar kunnen we nu het komende gebrek aan stroom voor kookgelegenheden en verwarming aan toevoegen.

Zo stevent het land af op twee rampen: een falend stroom netwerk en – mede als gevolg daarvan – een mislukte energietransitie.

