Tot vanochtend was het enige positieve dat ik over het presidentschap van Trump kon bedenken het feit dat hij niet van zins leek een nieuwe oorlog te starten. Dat maakte hem tot een prettige uitzondering als het gaat om Republikeinse presidenten. De aanval op het konvooi met de Iraanse generaal Qassem Soleimani heeft daar een einde aan gemaakt. Een nieuwe oorlog lijkt onvermijdelijk. Alleen is nog niet duidelijk hoe die er precies uit zal zien.

Kort na zijn aantreden in 2017 ontstond er twijfel of president Trump zich nog wel zou houden aan artikel 5 van de NAVO: een aanval op een van de lidstaten wordt beschouwd als een aanval op allen. Dat Drie Musketiers-achtige motto is het afschrikkende middel van de militaire verdragsorganisatie. De weigerachtige houding van Trump baarde alom zorgen. Wat als Poetin bijvoorbeeld ineens Estland zou inpikken, zoals hij al eerder met de Krim deed?

De enige keer in de geschiedenis dat artikel 5 van stal werd gehaald, was na de aanslagen van 9/11 in New York en Washington. Het Taliban-regime in Afghanistan weigerde het brein achter die terreurdaad, Osama bin Laden, uit te leveren. Enkele weken later werden de Taliban door geallieerde troepen uit de hoofdstad Kaboel verjaagd. Dat was het begin, of de hervatting, van een guerrilla-oorlog die tot op de dag van vandaag voortduurt.

Iran heeft wraak gezworen voor de dood van de generaal en wraak is zoals bekend een zeer efficiënte brandstof voor het voeren van oorlogen. Het is onwaarschijnlijk dat Teheran reguliere troepen of een zeemacht richting het Amerikaanse continent zal sturen. De hedendaagse oorlog volgt veel meer de wetten van een guerrillastrijd: ga nooit de strijd aan met de vijand als die daar op voorbereid is, val alleen aan daar en wanneer het niet verwacht wordt en veroorzaak met zo min mogelijk middelen zoveel mogelijk schade. De Iraanse generaal was gespecialiseerd in aanvallen op zogeheten ‘zachte doelen’, militaire taal voor weerloze burgers. Denk aan 9/11 en bedenk dat de uitvoerders van die terreurdaad amateurs waren.

Moeten de NAVO-landen mee optrekken met de Amerikanen tegen Iran als er straks zo’n tegenaanval komt? Het enige NAVO-lid dat daar waarschijnlijk wat voor voelt, zit in Downing Street. Die kan ook wel wat afleiding gebruiken als het land door de Brexit in een crisis wordt gestort. De geschiedenis zit vol met oorlogen die zo begonnen.

Tot nu toe werd de oorlog die na 9/11 ontstond door de vijand vooral buiten de VS uitgevochten, als je terrorisme nog vechten kunt noemen. Deels ook op het Europese continent, denk aan de aanslagen in Frankrijk en Spanje. Maar de Britten horen niet meer bij Europa en de VS is geen trouw lid meer van de NAVO. Europa staat niet op voet van oorlog met Iran.

Trump kan de NAVO na een Iraanse tegenaanval opblazen door een beroep te doen op artikel 5. Het zou geheel in de stijl van deze president zijn: lekker inconsequent, de politieke tegenstanders in complete verwarring achterlaten en zelf de vermoorde onschuld kunnen spelen. In Moskou staat de champagne vast klaar.