Gewone burgers kunnen niet reizen de rijken wel. Weggedrukt ergens achterin een grote landelijke krant op pagina 20 en in een klein bericht, worden we bijgepraat over de overwinning van de rijken op de gewone burger en de democratie. Niet op de voorpagina, merkwaardig vind ik dat. De rijken reizen wel en hoe, blijkt uit bericht. Met ‘privé jets’.

Ik hoor prompt niks over noodzakelijkheid van die reizen of quarantaine, dat gezever is er kennelijk alleen voor het gewone volk. Dat vliegen met dergelijke privé jets 5 tot 14 maal vervuilender is en dat er geen belasting wordt geheven op de brandstof, is geen reden om je als rijke in te houden. De belachelijk hoge uitstoot valt ook nog eens buiten het emissiehandelssysteem. Dit laat echt duidelijk zien hoe de rijken bevoordeeld worden. Zelfbeperking vanwege vervuiling, ach dat is betutteling en daar weten de rijken wel raad mee: even met een aantal hotemetoten in een busje naar Mark.

Ik ben er helemaal klaar mee en ik niet alleen. In een brisante column legt Asha ten Broeke in de Volkskrant uit hoe het er met de co2 vervuiling van de aarde voor staat. De doorsnee Nederlander vervuilt 67 keer meer dan een Ethiopiër. En de rijkste 10 procent van de bevolking zorgt voor de helft van alle consumptie gerelateerde co2 uitstoot, de armste 10 procent slechts voor 10 procent enzovoort, enzovoort.

Het is verbazend hoe gewone Nederlanders het klaarspelen om tegen hun eigen elementaire belang in te blijven gaan en VVD blijven stemmen. Hoe is het mogelijk dat we, met instemming van het hele politieke spectrum, de overheid immense bedragen laten uitgeven om het bedrijfsleven te steunen, maar de belastingparadijzen nog steeds in stand houden. Belasting betalen is nog steeds voor de dommen? En Koolmees weigerde onlangs op verzoek FNV wel aan de allerarmsten, de bijstandsgerechtigden, een eenmalige extra uitkering toe te kennen, ze moeten maar bijzondere bijstand aanvragen.

Zo gaat het nu in Nederland.

Niemand kan mij ook uitleggen waarom er geen zeer hoge coronatax voor de extreem rijken en een Tobin-tax op speculatieve transactie komt, zolang de economie zoveel schade ondervindt. Zij kunnen het missen, de gewone Nederlandse burger niet. Die laatste moet alles betalen.

Het is maar dat u het weet.