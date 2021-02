En bovenal is het kabinet deze hele crisis te laat en te langzaam geweest. We zagen het met de testcapaciteit, met het bron- en contactonderzoek, met de beschermingsmiddelen voor de medewerkers in de zorg, met het ingrijpen bij het stijgende aantal besmettingen en met de hulp voor het onderwijs. En we zien het ook nu weer bij het vaccinatieprogramma, we waren de laatste in Europa die begonnen met prikken en het is chaos bij de vaccinatiestraten. Nog altijd gaat het te langzaam, er moet sneller gevaccineerd worden.

We kunnen het ons niet veroorloven te laat te zijn. Elke dag telt bij de bestrijding van het virus. Mensen raken besmet en worden ziek. Werkenden verliezen hun baan en opdrachten. Kinderen lopen grote achterstanden op. Ondernemers, mensen in kunst en cultuur en evenementensector zien hun levenswerk in rook opgaan. Ouderen en jongeren vereenzamen.

We snakken met z’n allen naar een positief beeld voor de toekomst, met concrete plannen. Maar dit kabinet kijkt niet verder dan de volgende persconferentie. Waar blijft het sociaal herstelplan voor Nederland? Waarin nu al doorgekeken wordt naar wat op langere termijn nodig is. Naar hoe we straks het leven weer kunnen oppakken. Waarin de plannen staan om mensen te helpen met gezonder leven – zowel voeding als beweging. En oplossingen worden bedacht voor de coronaschulden die op zoveel plekken ontstaan. Waarin op creatieve manieren toch weer fysiek onderwijs voor mbo, hbo en universiteit mogelijk kan worden gemaakt. En ondernemers perspectief wordt geboden. Het kan allemaal, maar het is een kwestie van doen.

Eerst zijn er verkiezingen. En die gaan over hoe het nu verder moet. Hoe we echt samen uit deze crisis kunnen komen. Ik wil dat het anders gaat. Een eerlijke toekomst voor Nederland met corona, en betere plannen voor ons leven na corona. Dat is wat er op het spel staat op 17 maart.