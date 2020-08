Het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen blijft tot nog toe beperkt. Toch is er voor het zorgpersoneel nu al een gebrek aan beschermende kleding, zoals handschoenen en plastic schorten. Dat wist Nieuwsuur afgelopen donderdag te melden. Op camera luidde prof. dr. Armand Girbes van het Amsterdams Medisch Centrum welsprekend de noodklok. Hij wist te melden dat collega’s elders in het land zich behielpen met plastic kledij, die ze zelf als “regenjassen” aanduidden. Het ministerie van Hugo en Tamara liet weten dat het allemaal tip top in orde was met de voorraden. De professor toonde zich verbaasd.

Volgende onderwerp.

Je zou denken dat alle andere media op het vinkentouw zaten, nu ze zo’n belangrijke misstand over het hoofd had gezien. En ook dat het Kamervragen zou regenen. De tweede golf heeft de ziekenhuizen nog niet bereikt en nu al is er een tekort. Terwijl de politiek aan verre stranden lag, is de bevoorrading van de ziekenhuizen verwaarloosd. Nu al blijkt dat geen leergeld is betaald. Opnieuw wordt duidelijk dat het just in time-denken overheerst: opslaan kost goudgeld meneertje. Dankzij slim inkopen en slimme software en nog heel veel andere slimmigheden meer kunnen wij besparen door precies in huis te halen wat we nodig hebben en niets meer.

Alles tickety-boo zoals de Britse kolonialen in India het graag zeiden, tót zich een buitengebeuren voordoet. Dan is er ineens te weinig vergeleken met de vraag terwijl ook nog de aanvoerkanalen ontregeld raken. Dit is exact wat de coronacrisis – zowel de medische als de economische – heeft veroorzaakt.

“Rien appris, rien oublié”, “Niets geleerd, niets vergeten”, zoals de Fransen onder koning Lodewijk XVIII graag zeiden.

Professor Girbes vroeg zich als eenvoudige dokter af waarom Nederland niet voldoende eigen productiecapaciteit in huis had voor essentiële medische hulpmiddelen. Daar heeft het VVD-kamerlid Hayke Veldman toevallig van de week een hele initiatiefnota tegen in gediend. Hij wil dat geschikte bedrijven in geval van nood hun productielijnen geschikt kunnen maken voor het leveren van zulke hulpmiddelen zodat zij in geval van nood meteen kunnen omschakelen. Dat zou efficiënter en goedkoper zijn. Veldman dacht zeker aan Rolls Royce dat tijdens de tweede wereldoorlog motoren bouwde voor bommenwerpers in plaats van luxe automobielen. Als beloning mogen zulke bedrijven dan rekenen op grote overheidsopdrachten zodat hun machines ook tijdens lockdowns door kunnen draaien.

Dat is het dan.

De zogenaamde “zorghelden” opnieuw onthand. En niemand maakt zich er wezenlijk druk over. Men windt zich liever op over de vervroegde oudejaarsrellen in sommige wijken alsmede het feit dat het Kamerlid Omtzigt zich op straat geconfronteerd zag met onparlementair woord en gebaar zijdens overspannen en paranoïde staatsburgers. De website van De Telegraaf opende zaterdag met de enorme kop: “Ouderen weigeren te verhuizen naar appartementje”. En Joost Eerdmans zegt: “Genadeloze aanpak is het enige dat werkt”.

Heeft dit land zijn prioriteiten wel op orde?