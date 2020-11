Door: Tera van de Veen, Nadia Ait Hammou, Hannah Emmens en Zahra Sakhizadah. Allen lid van de commissie Zorg en Welzijn van DWARS, GroenLinkse Jongeren.

Afgelopen weken zagen we de besmettingsaantallen sterk stijgen. Dit heeft negatieve gevolgen voor kwetsbare mensen, besmette mensen en mensen die uit voorzorg in quarantaine gaan. Zij lopen namelijk meer risico om ernstig ziek te worden door corona. Nu de stijging zo sterk is, is het niet langer mogelijk om andere patiënten in de reguliere zorg goed te behandelen en wordt de reguliere zorg in rap tempo afgeschaald. Eerst schaalden ziekenhuizen in Flevoland en Noord-Holland met 20% hun reguliere zorg af. Nu wordt gesproken over de kans dat in verschillende ziekenhuizen de reguliere zorg met 75% af moet worden geschaald.

Tot op heden zouden 150.000 tot 200.000 hartpatiënten niet de zorg hebben gekregen die ze nodig hebben. Daarnaast zijn er in oktober 20% minder verwijzingen voor kanker gemaakt.

In juni trokken verschillende artsen al aan de bel met een brandbrief. We zouden met de corona maatregelen meer levens verliezen doordat niet iedereen de juiste zorg krijgt, dan dat we zouden winnen door minder corona sterfgevallen. Die brandbrief is inmiddels meer dan 2800 keer ondertekend door medisch specialisten.

De druk neemt ook toe in de zorg. De reden hiervoor is niet een tekort aan bedden en middelen, maar een tekort aan personeel. Het zorgpersoneel valt steeds vaker uit. Dit komt doordat steeds meer zorgmedewerkers zelf ook ziek zijn en doordat ze sinds maart 2020 niet hebben kunnen uitrusten. Dit zorgt voor diensten waar letterlijk met bloed, zweet en tranen wordt gewerkt.

Vanuit de commissie Zorg en Welzijn van DWARS, GroenLinkse Jongeren, pleiten wij voor meer toegankelijke en betaalbare zorg, op dit moment staat de zorg stil, waardoor reguliere zorg steeds minder toegankelijk wordt, daarom trekken ook wij aan de bel. Houd je aan de regels. Hoe eerder het virus onder controle is, hoe sneller andere patiënten de hulp krijgen die ze nu missen. Zorg moet namelijk voor iedereen toegankelijk zijn.

Over de auteurs:

Zahra Sakhizadah is geneeskundestudent aan de Universiteit van Leiden. Sinds oktober 2020 voorzitter van de commissie Zorg & Welzijn van DWARS.

Hannah Emmens is communicatiestudent aan de Universiteit Twente en secretaris commissie Zorg & Welzijn van DWARS.

Tera van de Veen is tweedejaars psychologie studente aan de Universiteit Utrecht. Vanwege haar studie is ze geïnteresseerd in hoe de politiek omgaat met vraagstukken over de zorg. Via de commissie Zorg en Welzijn van DWARS neemt ze actief deel aan deze vraagstukken.

Nadia Ait Hammou is hbo-verpleegkundige in het Spaarne Gasthuis. Ruim 11 jaar werkzaam in de zorg, op dit moment op de corona-afdeling. Daarnaast Masterstudente aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.