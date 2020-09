Uber, Lyft, AirBnB, niet lang geleden was ik een absolute voorstander van de deeleconomie. Uber en Lyft geven je de enorme luxe van snel en goedkoop vervoer, overzichtelijk en betrouwbaar via een app waar je je bestelde auto kan volgen. AirBnB brengt je thuis bij mensen, heel iets anders dan de gemiddelde hotelkamer die als je de gordijnen dichtdoet en drie keer met je ogen knippert overal ter wereld kan zijn.

In California deed een rechter onlangs de uitspraak dat de chauffeurs niet langer als ZZP’er mochten worden beschouwd maar in dienst moesten worden genomen door Uber en Lyft. Grote paniek op de hoofdkantoren van deze organisaties die onmiddellijk hoger beroep aantekenden en uitstel van de regeling vroegen. Ook AirBnB krijgt op steeds meer plaatsen te maken met onvrede van zowel gemeentebesturen als de verhuurders. Het aanvankelijk zo mooie initiatief is inmiddels ontdekt door huisjesmelkers, hotelexploitanten en projectontwikkelaars als een mooi vehikel om zakken met geld te verdienen. Bewoners van populaire toeristenwijken worden gek van de tsunami aan rolkoffertjes. Gemeenten beginnen allerlei eisen te stellen, hetgeen vooralsnog begrijpelijk is.

Is de deeleconomie daarmee om zeep geholpen door een stel grijpgrage nieuwgeldmiljardairs? Ik ben bang van wel. De nieuwe veelbelovende deeleconomie is gekaapt door ouderwetse uitbuiters (Lyft, Uber) en wordt misbruikt door aasgieren.

De imperiums van de oorspronkelijke “ritdelers” dreigen nu in te storten. De beurswaarde van Uber kelderde in eerste instantie met 50% door de coronacrisis maar herstelde zich weer toen de topman aankondigde $10 miljard reserve in kas te hebben. 10 miljard dollar verdiend met de uitbuiting van chauffeurs die minder dan het minimumloon verdienen en ellenlange diensten moeten draaien om rond te komen.

Het zou jammer zijn, want het principe van de deeleconomie is op zich een duurzaam systeem dat toekomst heeft, of het nou om een auto, een huis, gereedschap of voorzieningen gaat.

Een minuut voor twaalf: hoog tijd voor veranderingen