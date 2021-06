Geachte mr. Van Zanen,

Mijn naam is Jesse (16 jaar), en ik schrijf namens mijzelf en mijn medescholieren. Wij maken ons echt enorme zorgen over de klimaatcrisis. Met de dag wordt het urgenter, zijn de gevolgen duidelijker te zien en wordt de kans dat we het nog op tijd kunnen afremmen kleiner.

Wij als scholieren (iedereen in onze groep is onder de 18, de meesten zelfs onder de 15), worden hier bang van. Momenteel is het 2021, zijn er slechts 7 landen in lijn met het Parijs akkoord (waarvan Nederland er niet één van is), en stevenen we af op het worst-case scenario.

Daarom organiseer ik samen met andere scholieren een Klimaatstaking in Den Haag, op donderdag 24 juni. De gemeente Den Haag heeft ons echter verboden te lopen, zogenaamd “vanwege de pandemie”.

Wij snappen dat er een pandemie gaande is en zien ook zeker de gevaren van corona (dat is ook waarom we het afgelopen 1,5 jaar geen marsen hebben gehouden), maar toch denken wij dat lopen voor dit protest in kwestie niet alleen essentieel is, maar ook volledig corona-verantwoord kan. Omdat:

1. In Amsterdam en heel veel andere steden zijn al meerdere grote (groter dan die van ons überhaupt zal worden) lopende protesten gehouden (met mondkapjes), en zonder grote besmettingen of andere corona-problemen.

2. Twee dagen na onze staking worden de maatregelen versoepeld, met versoepelingen die nog veel minder streng zijn dan de regels die wij voor onze staking nog steeds tijdens het lopen zouden hanteren.

3. Wij organiseren dit als jongeren, en verwachten ook een opkomst van minstens 90% bestaande uit jongeren. Voor ons geldt de regel van 1,5 meter afstand houden voor zowel buiten als op school niet meer.

4. De vaccinaties komen meer en meer op gang, en de besmettingen gaan sterker omlaag. Het risico op besmetting wordt dus ook nog met de dag kleiner.

5. We zullen alsnog de coronaregels hanteren en uitdragen: iedereen 1,5 meter afstand bewaren, iedereen vragen mondkapjes te dragen, stippen zetten op onze eindlocatie, en genoeg sfeerbeheer in hesjes om aanwezigen aan al deze regels te herinneren.

6. Lopende demonstraties zijn een fundamenteel onderdeel van ons demonstratierecht, zeker voor een scholierenklimaatstaking. Het is essentieel voor ons dat wij door de straten, langs de rechtbank Den Haag kunnen lopen naar de Lange Vijverberg, omdat beide delen de kern vormen van onze demonstratie.

Op 24 juni is het 6 geleden dat de rechtbank Den Haag in het Urgenda-vonnis oordeelde dat de overheid haar uitstoot in 2020 drastisch moest inperken. Het is nu 2021, en hoewel de officiële berekeningen van de totale uitstoot tussen 2015-2020 van het CBS nog niet door zijn, hebben vorige tussentijdse berekeningen al aangetoond dat het zeer dramatisch is gesteld, en de overheid er niet in zal slagen het Urgenda-vonnis te halen.

Dit baart ons als scholieren enorme zorgen, omdat wij nog zo’n 70 jaren aan leven voor ons hebben, die er allesbehalve rooskleurig uit zullen zien met deze naderende klimaatcatastrofe. Daarom willen wij op de “verjaardag” van het Urgenda-vonnis (24 juni dus) de overheid eraan herinneren zich te houden aan een rechterlijke uitspraak (die in hoger beroep en in cassatie ook nog steeds dezelfde uitkomst gaf), en aan haar verplichting om voor de inwoners van Nederland te zorgen.

Hiervoor vormen tijdens onze demonstratie zowel de rechtbank Den Haag als de Lange Vijverberg een essentieel onderdeel. Wij willen namelijk het rechterlijk vonnis aan de politiek verbinden, waarbij we dus eerst langs de rechtbank willen komen om vervolgens te kunnen eindigen dichtbij de politiek. Beide onderdelen zijn onmisbaar en vormen de kern van onze demonstratie.

Om al deze bovenstaande redenen willen wij ons beroepen op ons demonstratierecht, een van de mooiste en belangrijkste rechten in Nederland, en zien wij momenteel niet genoeg gegronde redenen van de gemeente om dat recht op deze drastische wijze in te dammen.

Ik hoop dat u dit allemaal zult lezen in goede gezondheid en de juiste afwegingen zult maken.

Groetjes,

Jesse & de rest van de scholierengroep.