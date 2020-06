Bijna alle mensen deugen, is de titel van het fantastische boek van Rutger Bregman, dat ik al twee keer heb gelezen. Het geeft hoop in deze bange dagen, zeker ook omdat het al maanden in de top tien van bestverkochte boeken staat. Als je gisteren 10.000 mensen in de Bijlmer ziet staan demonstreren tegen racisme ga je ook bijna geloven dat ‘het keerpunt nu is bereikt’ zoals een van de woordvoerders op het NOS-journaal riep. Op meer pessimistische momenten twijfel ik toch een beetje. Ik kreeg een link toegestuurd van de The Daily Show waarin de geweldige interviewer Jordan Klepper mensen bij een Trump-bijeenkomst interviewt. De domheid van de gemiddelde Trump-aanhanger is hilarisch. Maar als je beseft dat die man serieus kans maakt om te worden herkozen vergaat je het lachen snel.

In Nederland stemde bijna 22% van de stemgerechtigden bij de laatste verkiezingen op een racistische partij. Hedy d’Ancona zei onlangs in de Volkskrant dat ze meer gelooft dat 20 procent van de mensen deugt, 20 procent slecht is en de rest zich aansluit bij een krachtig geluid. We moeten dus hopen dat het anti racisme geluid krachtig genoeg is om die 60% mee te slepen.

Ik blijf stiekem in Rutger geloven.

P:s Meer dan een minuut maar vanavond even kijken naar The Daily Show.