Sigrid Kaag denkt dat de formatie half augustus verder kan gaan als iedereen weer fris en vrolijk terug is in het Haagse. De politiek gunt zich namelijk een vakantie van drie weken na alle vreselijke inspanningen van dit jaar. Er is een precedent: vorig jaar gingen ze ook met zijn allen eens stevig uitblazen. Ondertussen ontstond een gezondheidsklimaat dat de basis legde voor de serie crises en lockdowns waar we dezer dagen zo’n beetje uitkomen. Althans dat hoopt iedereen. Dat verwacht iedereen. Dat wéét iedereen. Symbool voor de nieuwe tijd staan de grote schermen die met ingang van zaterdag weer de kroegen ingesleept mogen worden. Die juichcape past ons allemaal.

In Amsterdam is de beruchte Delta-variant het al aan het overnemen. De rest van het land zal zeker volgen als de vakantievluchten terug beginnen te landen. In Frankrijk is Delta al verantwoordelijk voor een kleine 10% van de besmettingen. Verleden week was dat nog maar 2 tot 4%.

Delta leidt inmiddels tot chaos en overvolle ziekenhuizen in Kenya. Daar is deze variant verantwoordelijk voor een nieuwe golf. Politici droegen aan de verspreiding krachtig bij door het organiseren van een reeks politieke massabijeenkomsten. Oeganda bevindt zich in een strenge lockdown. Congo slaagt er niet in een vaccinatiecampagne op gang te brengen. Daar is overigens vijf procent van de parlementsleden aan Covid overleden. Ook in Tunesië – op de grens van de EU – kreunen en steunen samenleving en gezondheidszorg onder het offensief van Covid-19. In Zuid-Afrika neemt het aantal besmettingen juist in de grote steden toe. Dit alles meldt The New York Times.

We beleven echt een tijd om fris en vrolijk op vakantie te gaan. Tijd zat om vanaf half augustus op onze honderdduizend gemakken aan een regeerakkoord te sleutelen. We hebben het zwaar genoeg gehad. Wij zijn allemaal immuun. Ons kan niets gebeuren. Wij zingen The best is yet to come en Delta zorgt voor de begeleiding.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.