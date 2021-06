Er staat in Nederland maximaal 3 jaar gevangenisstraf op dierenmishandeling. Maar door hoe ons rechtssysteem in elkaar zit blijft dit soort misdrijven op deze bizarre wijze bestraft worden.

Het zal je toch gebeuren. Je allerliefste vlinderhondje wordt zomaar op klaarlicht dag doodgeschopt door een man in een park. Het overkwam Sharon afgelopen Pasen. En als je nu denkt dat de dader van de rechter een flinke douw heeft gekregen zit je er volledig naast. En daar moet verandering in komen.

Sharon liep met haar 2 hondjes Aloha en Fiducia langs het water toen een man Aloha wilde aaien. Doe maar niet waarschuwde ze, want ze kan bijten. Daar trok Benvindo Q. zich niets van aan, want hij wilde graag contact met Sharon en dus ‘snauwde’ vlinderhondje Aloha naar de man. Er ontstond een woordenwisseling waarbij Sharon vooral probeerde weg te komen van de agressieve man, maar dat mocht niet baten. Een getuige zag dat Benvindo Q. wegliep, zich plotseling omdraaide en weer op de hondjes afliep. Hij gaf vervolgens het kleinste hondje Fiducia een enorme schop, met alle gevolgen van dien. Het hondje overleefde de ernstige mishandeling niet.

“De geconstateerde inwendige verwondingen zijn het gevolg van een éénmalige zeer heftig, uitwendig, botsend en samendrukkend mechanisch geweld, zoals onder meer kan optreden bij een zeer harde schop door een beschoeide voet.” Gisteren stond Benvindo Q. voor de rechter, met als uitkomst: 60 uur schoffelen. En dan kan Benvindo Q. gewoon weer verder. En nu val ik in herhaling, maar hoe is het toch mogelijk dat je voor het doodschoppen van een dier maar 60 uur taakstraf krijgt?

Kunnen die straffen niet veel hoger? Natuurlijk wel! Deze man had binnen de bestaande wetgeving 3 jaar cel kunnen krijgen. Het probleem in deze is de zogenaamde ‘strafvorderingsrichtlijn‘ die in 2015 is vastgesteld. Dat zijn eigenlijk een soort prijsafspraken van de procureurs-generaal over hoe om te gaan met straffen. Eigenlijk moet je het zo zien: de politiek vraagt hogere straffen, de bevolking vraagt hogere straffen, maar de procureurs houden vast aan hun zogenaamde ‘prijsafspraken’. Zij vinden dit blijkbaar normaal en passend bij een ernstig delict als dit, een hondje dat wordt doodgeschopt in het park.

Een paar voorbeelden van die strafvorderingsrichtlijn. Als je voor de eerste keer een dier zwaar letsel toebrengt is de richtlijn 40 uur taakstraf. Doe je het daarna nog een keer dan mag je 20 uur extra schoffelen, namelijk 60 uur. Als iemand jouw dier doodt dan wacht hem of haar 60 uur taakstraf. Het OM past de strafeis hierop aan en de rechter past de uitspraak hierop aan. En dat is dus precies het probleem, want er zijn veel hogere straffen mogelijk. Er staat in Nederland maximaal 3 jaar gevangenisstraf op dierenmishandeling. Maar door hoe ons rechtssysteem in elkaar zit blijft dit soort misdrijven op deze bizarre wijze bestraft worden.

Is de zaak van hondje Fiducia nu een uitzondering? Nee, denk maar aan het afschuwelijke lot van hond Batman dat heel Nederland deed huiveren. De eigenaren bonden het arme dier aan een boom in het Wilhelminapark in Rijswijk en daar stierf hij in alle eenzaamheid aan uitdroging. Een voorbijganger vond hem toevallig. Wat Batman doormaakte alvorens te sterven is met geen pen te beschrijven. En de straf voor de daders? Precies hetzelfde als de moordenaar van Fiducia: 60 uur schoffelen.

Dit is een dieptrieste bevestiging van het inventariserend onderzoek naar de straffen bij dierenmishandeling dat we drie jaar geleden uitvoerden – en de uitkomsten blijven ronduit schokkend. Het is dus de hoogste tijd om in ieder geval deze richtlijn te herzien en dierenmishandelaars ook echt te gaan straffen. En daarom is dit het moment om je onvrede uit te spreken bij het Openbaar Ministerie, dat mensen vraagt om hun mening over onder andere dierenmishandeling. De straffen zijn schandalig laag en de richtlijnen moeten zo spoedig mogelijk worden aangepast. Je kunt de enquête tot 1 juli invullen, dus deel ook vooral zou ik zeggen.

De Adidas-schoenen waarmee Benvindo Q. het hondje heeft doodgeschopt moeten aan hem worden geretourneerd, zo heb ik begrepen. Ik ga Sharon nu bellen. Ze krijgt haar hondje er niet mee terug, maar ik wil haar op het hart drukken dat we er alles aan zullen doen om deze bizarre strafvorderingsregeling te herzien. En als jij mee wilt strijden vul dan alsjeblieft de enquête in.

Dankjewel, mede namens Fiducia, Batman en al die andere dieren die als een ding worden behandeld in onze Nederlandse wetgeving.