Op zoek naar pakjes voor in de schoen denken wij hier misschien niet altijd aan, tussen de vrolijke muziekjes, de versierde etalages en de gezellige lampjes, maar vanaf nu gaan wij het uiterlijke teken van de harde werkelijkheid dragen: het mondkapje. De ernstige realiteit van corona keek ik onlangs in de ogen bij ziekenhuis Rijnstate. Nooit eerder heb ik mij gerealiseerd hoe zwaar mensen zijn van wie alle lichaamsfuncties zijn uitgeschakeld, zo zwaar dat een team van vier mensen nodig is om coronapatiënten te keren.

Op de Intensive Care werken tweehonderd mensen, waaronder tien intensivisten. Uren achtereen zwoegen zij in hun beschermende kleding, die gelukkig goed doet wat ze moet doen, maar helaas het uithoudingsvermogen van de topsporter vraagt. En ik zie het verdriet van Rijnstate, van de receptie tot diep in de afdelingen hebben zij zich gehecht aan hun patiënten, tot zij hen na wekenlange gevechten alsnog moeten loslaten, met elke keer als vraag: deden wij dit goed genoeg?.

En bij de Eerste Hulp zie ik het begrip van de zorgmedewerkers voor het onbegrip van bange mensen die sneller geholpen willen worden en daar kribbig op aandringen. Ik zie ook het geduld om bezoekers te ontvangen, de empathie voor hun verdriet dat zij niet bij hun zieke geliefden kunnen zijn, de wetenschap ook dat wie overleeft vaak nog maanden nodig heeft om alles opnieuw te leren: ademen, eten, lopen…

Wie dit ziet, begrijpt dat wij alles moeten doen om niet in het ziekenhuisbed te belanden, of dat dit onheil onze ouders, grootouders, buren en collega’s treft. Gelukkig is de IC-vleugel van Rijnstate helemaal nieuw, met genoeg personeel. En er worden niet meer zoveel reguliere behandelingen uitgesteld als in de eerste golf. De zorg leert. En wij ook.

Want in de supermarkt kijk ik nu in de winkel met de ogen van de verpleegkundigen naar roekeloos winkelen. Wij horen alleen naar de winkel te komen, maar ik zie soms stellen, achteloos over de vakkenvullers heen voor een potje appelmoes of een doos tissues. Laten wij met nieuwe kennis doen wat wij kunnen deze nieuwe maand vol koutjes en griepjes: niezen in de elleboog, snuiten in papier, handen wassen en drukte mijden.

En de mondkapjes, mensen. Als u op 1 december het verplichte mondkapje gaat dragen in winkels, openbare gebouwen en op stations, denk dan aan de IC en de Eerste Hulp van ziekenhuis Rijnstate.