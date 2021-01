Als we al het Nederlandse vernuft en ondernemerschap kunnen inzetten dan worden we wereldkampioen energietransitie.

Naast de gevolgen van Corona staat ook de klimaatverandering in de top vijf van de verkiezingsissues. Meer dan 80% van de mensen maakt zich in meer of mindere maten zorgen over de gevolgen van een aan verandering onderhevig klimaat. De vraag lijkt: wordt het een beetje erg of wordt het heel, heel, heel erg en alle nuances daar tussen.

Er wordt zelfs door wetenschappers die er verstand van zouden moeten hebben gewaarschuwd dat corona slechts een kleine crisis is in vergelijking met wat er verder nog komt. Een hele ander groep evenzeer beschaafde en verstandige mensen zegt hier sterk aan te twijfelen en komen met tegenargumenten. In beide kampen, om het zo maar even te noemen, heb ik vrienden. En als eenvoudige MKB-ondernemer weet ik het precieze antwoord ook niet. Maar ik zou er niet op durven gokken dat de klimaatverandering ons niet flink kan raken. In het gewone leven zou je in een dergelijke situatie het liefst een verzekering afsluiten. De kans dat mijn huis afbrandt is een fractie van een procent en toch voelt het verstandig en is het normaal dit risico af te dekken. Daarom zie ik de voorgenomen duurzame energietransitie ook als voorbeeld van zo’n verzekering.

Nu is het alleen zaak dat we de premie die we daarvoor moeten betalen proportioneel past bij het risico. Als ondernemer die de afgelopen jaren in dit veld rondloopt en die aan de wieg heeft gestaan van betaalbare groene stroom, de ledlamp en de elektrische auto, ben ik ervan overtuigd dat deze verzekeringspremie ons niet iets gaat kosten maar voornamelijk geld oplevert. De voorwaarden, de checklist zoals je wilt, die je daarbij moet hanteren is eigenlijk best eenvoudig. Maar zij botsten wel regelmatig tegen een aantal nationale heilige huisjes. Bovenaan deze checklist staat de prijs. Als “duurzaam” stopt bij de eerste vier letters is het niet duurzaam. En naast voordelig staat op nummer twee: comfort (niet inboeten op kwaliteit van leven). Kortom, het belang van de burger voorop; veilig, betrouwbaar, schoon, circulair en eerlijk.

Als je deze checklist toepast en je kunt daarbij niet alleen kiezen uit de innovatieve oplossingen van de bestaande industrie maar ook gebruikmaken van het vernieuwend talent van onze MKB-ers, onafhankelijke wetenschappers en burgerinitiatieven dan gaat er een wereld aan verleidelijke oplossingen voor je open. En blijkt het nu al haalbaar te zijn. Als we al het Nederlandse vernuft en ondernemerschap kunnen inzetten dan worden we wereldkampioen energietransitie.

De keuzes die we dan maken, zullen optimaal moeten zijn voor de burger. Waarschijnlijk zijn die keuzen in sommige gevallen niet gunstig voor de gevestigde belangen en de multinationals. Maar dat belang hoort ook niet centraal te staan. En als zij het verstandig aanpakken kunnen die er op termijn ook wel bij varen.

Als bonus op onze verzekeringspremie die geld oplevert, komen dan nog een paar extra voordelen mee zoals werkgelegenheid, extra economische groei, onafhankelijk van zogenaamde schurkenstaten voor onze energievoorziening en een moreel hart onder de riem door het onafhankelijkheidsbesef van Power to the People.

Schone energie is vandaag al goedkoper dan alle fossiele alternatieven en dat verschil zal de komende jaren alleen maar groter worden. Nu nog inzetten op slim en veilig opslaan en distribueren van energie en de hele energiehuishouding “smart” maken waardoor we ook de verspilling uit het systeem halen. Ook op dat gebied loopt Nederland namelijk voorop.

Voor het succes van deze koers hoeven we niets meer uit te vinden of te innoveren maar vooral implementeren wat er op onze Nederlandse bodem als is. En als klap op de vuurpijl zijn alle maatregelen en acties die we moeten ondernemen investeringen die je terugverdient en geen kosten die je in de bodemloze subsidieput gooit.